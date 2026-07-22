“피해액 1000만원 넘어” 자금경색 우려도 “판매지수 떨어져…새 제품 입고 최소 열흘” 인천 물류센터 화재에 판매자들 피해 현실화 판매 중단까지…영세 판매자들 자금난 우려

[헤럴드경제=부애리 기자] 인천 쿠팡 물류센터 화재로 로켓그로스 입점 판매자들이 재고 손실은 물론 판매 중단과 자금 경색이라는 이중고를 호소하고 있다. 영세 판매자들은 재고도 잃었지만 판매 중단 기간 입은 피해도 떠안아야 하는 상황이다.

생활용품과 장난감 등을 판매하는 로켓그로스 판매자 이모(32) 씨는 22일 본지와의 통화에서 “현재까지 확인된 것만 약 900개의 상품이 인천 물류센터에 있었다”라며 “원가 기준으로는 500~600만원, 판매가 기준으로는 1000만원이 넘는다. 예전에 입고했던 상품까지 확인하면 피해 규모는 더 커질 수 있다”라고 말했다.

소방당국은 전날 오후 8시께 인천 서구 석남동 쿠팡 32물류센터 화재의 큰 불길을 잡고 초기 진화를 선언했다. 정확한 화재 원인과 피해 규모는 불이 완전히 진화된 뒤 합동감식과 손해사정을 거쳐 결정될 것으로 보인다. 업계에서는 이번 화재에 따른 피해액은 수천억 원에 달할 것이란 전망이 나온다. 지난 2021년 경기도 이천 덕평물류센터 화재 땐 손실액이 총 3400억원이었는데, 인천 물류센터는 면적이 2.3배 더 크기 때문이다. 이 센터에는 쿠팡 직매입 상품 외에 판매자가 보관·배송을 맡긴 ‘로켓그로스’ 상품도 함께 보관돼 있다.

로켓그로스 판매자들은 화재로 인한 재고 손실 외에 판매 중단으로 인한 자금경색도 걱정이다. 판매자들은 상품을 사입할 때 상품 대금뿐 아니라 국제물류비와 배송대행 수수료 등을 먼저 부담한 뒤 판매대금 정산으로 이를 회수한다. 하지만 재고가 한꺼번에 소실되면서 판매가 중단됐고, 이미 투입한 비용도 당장 회수하기 어려워진 상황이다.

이씨는 “당장 판매가 멈추면서 다음 달 정산으로 비용을 메우는 구조가 흔들렸다”라며 “결국 모아둔 돈을 쓰거나 월급을 포기하면서 다시 상품을 사입해야 하는 상황”이라고 토로했다.

판매 공백으로 인한 후속 피해도 발생한다. 로켓그로스에서는 상품이 품절되면 판매지수가 떨어져 검색 노출과 판매량에도 영향을 받을 수 있다. 새 상품을 중국공장에서 다시 들여오더라도 생산과 운송, 통관 등을 거쳐 국내 입고까지 최소 열흘 이상 걸려 그 기간은 사실상 판매를 이어가기 어렵다.

이씨는 “그동안 판매를 못 해서 매출이 감소하는 것은 물론 판매 지수까지 떨어질 것”이라고 걱정했다. 실제로 판매자 커뮤니티에서도 “품절 상태가 이어지면서 어렵게 올린 검색 노출 순위가 떨어지면 어떡하나”, “보상받는 데 시간이 오래 걸릴 것 같은 데 지급할 비용이 걱정이다” 등의 우려가 쏟아지고 있다.

판매자들의 보상 범위가 어디까지 인정될지도 쟁점이 될 것으로 보인다. 현행 로켓그로스 재고 보상 정책에 따르면 로켓그로스 판매자가 CFS(쿠팡풀필먼트서비스)에 상품을 맡긴 뒤 해당 상품이 시설 내에서 분실되거나 파손되면 일정 요건에 따라 보상받을 수 있다.

다만 상품 판매가격 전액을 보상하는 방식이 아니다. 최근 90일간의 실제 판매가격 등을 반영한 ‘최종 시장 소비자가’를 기준으로 부가세와 판매수수료, 입·출고비, 배송비 등을 제외한 금액을 보상한다. 즉 판매자가 실제 상품을 판매했을 때 정산받을 수 있는 금액만 지급하는 구조다.

쿠팡 측은 판매자 공지를 통해 “화재 진압이 완료되는 즉시 피해 상황을 신속히 확인해 판매자들에게 정확한 현황과 향후 조치 계획을 최대한 빠르게 안내하겠다”라고 밝혔다. 이어 “판매자들의 운영 영향과 피해를 최소화할 수 있도록 가능한 모든 후속 조치를 적극 검토·추진하겠다”라고 덧붙였다. 하지만 공지에는 재고 보상 기준과 지급 시기, 판매 중단에 따른 영업 손실 보상 여부 등은 포함되지 않았다.