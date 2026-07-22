해외 투자사 20곳 참석, 역대 최대 규모 국내 스타트업의 해외 진출 및 투자 유치 K-관광 유니콘 기업 배출 위한 지원 강화

[헤럴드경제=김명상 기자] 문화체육관광부와 한국관광공사는 국내 관광 스타트업의 해외 진출과 투자 유치를 목적으로 ‘2026 관광 글로벌 비즈니스 데이’를 개최했다. 이번 행사는 역대 최대 규모의 해외 투자사와 국내 벤처기업이 참여해 K-관광 기업의 해외 확장 가능성을 실질적인 성과로 입증했다.

21일부터 22일까지 서울 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열리는 이번 행사에는 관광 스타트업의 해외 진출을 지원하는 관광 글로벌 챌린지 선정 기업과 미국·일본·베트남·싱가포르·태국·홍콩 6개국 20개 벤처캐피탈 관계자 등 270여명이 참석해 최대 규모를 기록했다. 공사는 싱가포르·도쿄·방콕에서 운영 중인 관광기업지원센터와 연계해 각 시장의 투자사를 초청했다.

올해는 사전 매칭 기반 1대1 비즈니스 상담 세션을 신설해 관광벤처기업과 해외 투자사 간 330회 이상의 상담을 진행한다. 이와 함께 ▷관광 글로벌 챌린지 선정 기업의 해외 투자사 대상 사업모델 IR 피칭 ▷일본무역진흥기구의 일본 스타트업 지원 정책 및 진출 전략 ▷태국국가혁신청의 태국시장 진출 전략 강연 등의 프로그램을 구성했다.

행사 첫날인 21일에는 올해 관광 글로벌 챌린지 기업으로 선정된 크로스허브가 베트남 최대 벤처캐피탈인 띵크존벤처스로부터 10만 달러의 투자를 유치했다. 크로스허브는 인공지능과 블록체인 기반의 디지털 신원인증 및 결제 인프라를 개발하는 핀테크 기업이다. 이 회사가 선보인 외국인 관광객 전용 선불 결제 플랫폼 ‘트래블패스’는 방한 외래객의 결제 편의를 높이고 언어 장벽을 해소할 것으로 예상된다.

김관미 한국관광공사 관광기업지원실장은 “우수한 관광 스타트업을 발굴·육성하고, 해외 투자 유치가 활발히 이뤄질 수 있도록 해외 테크 박람회 참가 지원 등 후속 지원을 아끼지 않겠다”라며, “앞으로 K-관광 유니콘 기업을 배출할 수 있도록 공사가 관광 스타트업과 함께 현장에서 뛰겠다”고 밝혔다.