5대 은행 기타대출 목표 대비 2.4조 초과 취급 주담대 줄여도 신용대출 급증에 가계대출 ‘비상’

[헤럴드경제=정호원 기자] ‘빚투(빚내서 투자)’ 확산으로 신용대출 등 기타대출이 급증하면서 5대 시중은행의 기타대출이 목표치를 2조4000억원 가까이 초과한 것으로 나타났다. 7월 들어 은행권이 주택담보대출(주담대) 축소 등 관리 강화에 나섰지만, 기타대출이 급증하며 전체 가계대출 관리에 비상이 걸린 모습이다.

기타대출은 주택을 담보로 한 대출을 제외한 신용대출, 마이너스통장, 예·적금 담보대출 등 그 외 모든 대출을 의미한다.

22일 국회 정무위원회 소속 이양수 국민의힘 의원이 금융감독원에서 제출받은 자료에 따르면, 올해 6월 말 기준 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 기타대출 잔액은 전년 말 대비 3조4658억원 증가했다. 이는 각 은행이 설정한 기타대출 목표치 합계(1조924억원)를 약 2조4000억원 초과한 규모로, 목표 대비 약 3.2배에 달한다.

은행별로 보면 우리은행은 목표치(1310억원)의 8.2배인 1조696억원, 하나은행은 목표치(856억원)의 8.9배인 7599억원, 신한은행은 목표치(1058억원)의 6.7배인 7088억원 증가했다. KB국민은행 역시 목표치(5950억원)의 약 2배 수준인 1조1800억원을 공급했다. 반면 NH농협은행은 목표치(1750억원 증가)와 달리 2525억원 줄어들며 5대 은행 중 유일하게 기타대출이 순감했다.

마이너스 통장 사용 급증 등으로 가계대출 총량이 목표를 넘어서자, 은행권은 상대적으로 통제가 용이한 주담대를 중심으로 대출 문턱을 넘 높이고 있는 모습이다. KB국민은행은 이달 초 주담대 한도를 6억원에서 3억원으로 선제 축소했고, 주요 은행들은 대출모집인 채널을 통한 접수를 일시 중단하거나 모기지보험(MCI·MCG) 가입을 제한하는 조치를 시행 중이다.

이에 농협은 제외한 은행들의 주담대는 감축 기조를 이어갔다. KB국민은행은 6월 말까지 주담대를 1조3149억원 줄여 감액 목표치(1조4096억원 감액)에 근접했고, 우리은행은 관리 강도를 높여 목표치(919억원 감액)를 크게 웃도는 5029억원을 감축했다. 신한은행과 하나은행도 각각 6965억원, 2269억원 줄였으나 목표치에는 미달했다.

반면 농협은행은 주담대가 목표치(2600억원)를 크게 초과해 1조6954억원이나 증가했다. 그 여파로 5대 은행 중 유일하게 전체 가계대출 규모가 연간 목표치(8700억원)를 이미 넘어섰다. 다른 은행들 역시 상반기 가계대출 목표치는 일찍이 초과한 상태다.

이양수 의원은 “당국의 대출 규제에 은행권이 주담대를 더 조이면서 서민 실수요자의 자금 조달이 사실상 막히고 있다”며 “금융당국은 규제 일변도에서 벗어나 실수요자 피해를 최소화할 보완책을 마련해야 한다”고 지적했다.