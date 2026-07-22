- 도민과 통하는 자원순환마을 본격 추진…지속가능한 탄소중립 환경 조성

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 주민이 직접 참여하고 주도하는 자원순환 체계 구축에 나선다.

도는 생활폐기물 감량 및 올바른 분리배출 문화 확산을 위한 ‘2026 충남형 자원순환마을 조성사업’을 본격 추진한다고 22일 밝혔다.

도는 앞서 수요조사와 현장평가를 거쳐 당진시 신평면 신당리와 초대2리, 서천군 마산면 신장리, 태안군 소원면 신덕1리 4개 마을을 1차 대상지로 선정했다.

현재 주민설명회와 세부 사업계획 수립 등 본격적인 사업을 추진하고 있으며, 향후 추가 대상지를 선정해 올해 총 10개 마을까지 사업을 확대할 계획이다.

선정된 마을에는 재활용 분리배출시설과 재활용 동네마당 등 자원순환 기반시설을 설치하고, 주민 대상 자원순환 교육과 분리배출 실천 캠페인, 마을 환경개선 활동을 지원한다.

이와 함께 마을회관 등에 발광다이오드(LED) 조명 교체, 고효율 냉난방기 설치, 시원한 지붕(쿨루프), 창호 개선 등 기후위기 대응시설을 함께 지원해 자원순환 실천과 에너지 절감, 온실가스 감축 효과를 동시에 높일 계획이다.

도는 사업이 완료되면 분리배출 편의성과 재활용률 향상은 물론 생활폐기물 감량과 무단투기·불법소각 예방, 탄소중립 실천 문화 확산 등 지역 환경 개선 효과가 나타날 것으로 기대하고 있다.

도 관계자는 “자원순환마을은 주민이 생활 속에서 직접 참여하고 실천하는 것이 가장 중요한 사업”이라며 “자원순환시설과 기후위기 대응시설을 함께 지원해 주민 삶의 질을 높이고, 지역 특성에 맞는 자원순환 문화를 정착시켜 지속가능한 탄소중립 마을 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.