민관 협력 제조창업허브 조성 지역 첨단 제조 창업거점 마련 포스코그룹 투자·해외 진출 연계 지원

[헤럴드경제=부애리 기자] 연구실에서 개발한 기술이 실제 제품 생산으로 이어질 수 있도록 지원하는 첫 민관 협력 첨단 제조 창업거점이 경북 포항에 문을 열었다. 연구·실험 단계에 머물던 기술의 양산을 지원해 지역 제조 스타트업의 성장을 뒷받침하겠다는 취지다.

중소벤처기업부는 22일 경북 포항에서 ‘RIST 첨단 제조 인큐베이팅센터’ 개소식을 개최했다. 센터는 중기부와 경상북도, 포항시, 포항산업과학연구원(RIST), 포스코그룹이 함께 조성한 첫 민관 협력 지역 첨단 제조 창업거점이다.

센터는 첨단 제조 스타트업이 연구·실험 단계의 기술을 실제 제품과 생산공정으로 구현하는 과정에서 겪는 어려움을 해소하기 위해 마련됐다. 입주기업은 공장형 입주 공간과 클린룸 등 제조 실증 인프라를 활용할 수 있으며, RIST의 공정설계와 시험·분석, 신뢰성 평가, 양산공정 엔지니어링 등 기술 지원도 받게 된다.

아울러 포스코그룹의 투자와 해외 진출 지원을 연계하고, 경북도와 포항시, 경북테크노파크 등 지역 기관과 협력해 연구개발(R&D) 과제 연계와 유망기업 발굴, 산업단지 입주 지원 등도 추진한다.

현재 센터에는 이차전지 리사이클링, 고온수전해 스택, 분산에너지 제어 솔루션, 친환경 신소재 패키징 등 첨단 제조 분야 스타트업이 입주해 있다. 센터는 앞으로 연간 최대 10개 기업을 집중 보육하고, 3~5년 단위의 유연한 졸업 체계를 운영해 유망 제조 스타트업을 지속해서 발굴하고 유치할 계획이다.

첨단 제조 스타트업은 기술 개발에는 성공해도 시제품 제작과 공정 검증, 양산 설비 확보에 필요한 비용과 전문 인프라 부족으로 사업화에 어려움을 겪는 경우가 많다. 이번 센터는 정부가 구축한 인프라에 RIST의 기술 지원과 포스코그룹의 투자·사업화 역량을 결합한 사례라는 점에서 의미가 있다.

목승환 중기부 창업벤처혁신실장은 “첨단 제조 인큐베이팅센터는 스타트업이 실험실 단계의 기술을 양산으로 도약시킬 수 있도록 돕는 지역의 첫 민관 협력 제조 창업 거점”이라며 “민간 제조 인프라와 지역의 강점을 적극 활용해 유망 제조 스타트업이 지역에 안착하고 글로벌 시장으로 진출할 수 있도록 적극 지원하겠다”라고 말했다.