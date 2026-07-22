[헤럴드경제=장윤우 기자] 중국 인공지능(AI) 기업 문샷AI가 최대 500억달러(약 74조원)의 기업가치를 인정받는 투자 유치를 추진한다. 홍콩 증시 상장을 앞둔 마지막 외부 투자 유치다.

21일(현지시간) 블룸버그통신은 복수의 소식통을 인용해 문샷AI가 올여름 시작한 기업가치 315억달러(약 46조7000억원) 기준의 투자 라운드를 수일 내 마무리하고 이어 곧바로 추가 후속 투자 유치에 착수할 계획이라고 보도했다.

베이징에 본사를 둔 문샷AI는 8월부터 잠재 투자자들과 협상을 시작할 방침이다. 이번에 추진하는 라운드는 상장 전 받는 마지막 외부 자금으로 홍콩 증시 상장은 연내 이뤄질 수 있다고 소식통들은 전했다.

자금 조달 속도를 끌어올린 배경에는 최근 공개한 모델 ‘키미 K3’가 있다. 파라미터 2조8000억개 규모의 이 모델은 세계 최대 개방형(오픈소스) AI 모델로 소개됐다. 오픈AI와 앤스로픽의 최신 모델에 근접한 성능으로도 주목받았다.

향후 매출 흐름을 가늠하는 연환산매출(ARR)은 4월 2억달러(약 3000억원)에서 6월 3억달러(약 4400억원)로 늘었다. 키미 K3 공개 직후에는 수요가 처리 용량을 넘어서면서 신규 구독 접수를 일시 중단하기도 했다.

기업가치는 지난해 말 기준 43억달러에서 지난달 315억달러까지 반년 사이 급격히 뛰었다. 500억달러 목표가 달성되면 1년도 채 지나지 않아 몸값이 10배 넘게 오르는 셈이다.

문샷AI는 2023년 양즈린(楊植麟·34)이 칭화대 동창 2명과 함께 공동 창업한 스타트업이다.

문샷AI는 홍콩 상장 승인을 받기 위해 주주들에게 결의안을 배포한 상태다. 블룸버그통신은 이 절차가 6개월 안에 기업공개(IPO)가 이뤄질 수 있다는 신호라고 전했다.

한편 앤트로픽은 지난 2월 블로그 게시물을 통해 문샷AI가 자사 기술을 베꼈다고 공개적으로 문제를 제기한 바 있다.