폭염 취약계층에 에어컨·선풍기 등 냉방용품 지원

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 중구(구청장 김길성)는 무더위 취약계층을 보호하기 위한 ‘시원하고 든든한 여름나기’ 특별 지원을 본격 전개한다고 22일 밝혔다.

우선 주거 환경이 열악하거나 온열질환 위험이 큰 세대에 에어컨을 순차 보급한다. 지난해 겨울 ‘명동새마을금고’가 기탁한 성금 5000만원을 활용해 33가구에 에어컨 설치를 진행하고 있다.

관내 기업과 단체 나눔도 활발히 이어지고 있다. 6년 연속 1000만원 상당의 선풍기를 후원해 온 ‘길리어드 사이언스 코리아’를 비롯해 ‘서울시 공무직 노동조합’, ‘코레일로지스’는 저소득 이웃에게 선풍기 총 315대를 기증했다. 아울러 ‘상호저축은행중앙회’와 ‘록턴코리아’ 등 4개 기업 임직원은 식료품과 생필품이 담긴 꾸러미를 390세대에 전달하며 건강한 여름나기에 힘을 보탰다.

구는 폭염으로 외출이 힘든 주민을 위한 식생활 지원에도 나선다. 7월 말부터 한 달간 저소득·장애인 가정에 8가지 반찬으로 구성된 ‘든든반찬’을 격주로 제공한다. 이와 함께 배달원 노동조합 ‘라이더유니온’과 연계한 자원봉사를 추진한다.

한편 중구는 7월 한 달간 직능단체, 기업, 종교시설과 연계해 취약계층 어르신의 건강한 여름나기를 돕는 ‘보양식 나눔 행사’를 하고 있다. 지난 8일 명동 새마을부녀회는 어르신 70명에게 삼계탕을 대접하기도 했다.

김길성 중구청장은 “폭염이 절정에 달하는 7월 말부터 8월 초를 집중 보호 기간으로 정하고 냉방기기와 식품 꾸러미 지원을 신속하게 마무리하겠다”고 말했다.