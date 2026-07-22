생활 불편부터 정책 제안까지 구청장에 직접 민원·제안...주 1~2회 출퇴근길 주요 역사·교차로 찾아가는 현장 소통 병행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강북구(구청장 정창수)가 구민과의 소통을 강화하고 생활 속 불편사항과 정책 제안을 보다 가까이에서 듣기 위해 ‘직통민원 문자 소통폰’을 본격 운영한다.

‘직통민원 문자 소통폰’은 구민과 행정의 거리를 좁히고 구민 목소리를 신속하게 정책에 반영하기 위해 마련한 소통 창구다.

강북구민이라면 누구나 전용 번호(010-9935-9159)로 도로·교통·환경 등 일상 속 불편사항은 물론 구정 발전을 위한 다양한 정책 제안까지 보낼 수 있다. 소통폰은 구청장이 직접 소지해 수시로 확인하며, 민원을 접수하면 3시간 이내 접수 완료 및 1차 안내 문자를 발송한다. 이후 관련 부서의 검토와 현장 점검 등을 거쳐 신속하고 정확한 최종 답변을 받을 수 있도록 운영‧관리된다.

특히 구는 문자로 접수된 의견을 단순 민원 처리에 그치지 않고 행정 서비스 개선과 정책 검토에도 적극 활용해 구민이 체감하는 생활밀착형 행정을 강화해 나갈 방침이다.

소통폰 운영과 함께 정례적인 출퇴근길 현장 인사를 이어가며 구민과의 접점도 넓힌다. 정창수 구청장은 주 1~2회 오전 7시부터 8시 30분까지, 오후 7시부터 8시 30분까지 수유역, 미아역, 미아사거리역, 솔샘역 등 주요 역사와 교차로 일대를 찾아 출퇴근하는 구민들과 직접 만나고 있다. 구민을 기다리기보다 생활 현장으로 먼저 찾아가 생생한 목소리를 듣겠다는 현장 중심 소통의 일환이다.

정창수 강북구청장은 “구민의 관심과 참여야말로 좋은 구정을 만드는 가장 큰 힘”이라며 “직통민원 문자 소통폰과 현장 인사를 통해 구민들의 의견을 더욱 가까이에서 듣고, 생활 속 불편 해결과 정책 개선으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.