[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 21일 도청 회의실에서 국립경국대 의과대학 설립 추진을 위한 ‘국립경국대 의과대학 설립 지원 협의체’를 개최했다.

이날 회의는 황명석 경북도 행정부지사를 비롯해 안동시, 예천군, 국립경국대, 경북연구원 등 관계자 20여명이 참석했다.

이는 기존 경북도·안동시·국립경국대 간 협의체를 예천군과 경북연구원까지 확대·개편함으로써 국립경국대 의과대학 설립을 위한 범지역 협력체계를 구축했다.

경북은 전국에서 가장 넓은 광역자치단체임에도 인구 1000명당 의사 수(1.4명)가 전국 평균(2.3명)을 크게 밑도는 수준이며 의료 접근성이 낮은 지역이 많아 지역 간 의료격차 해소가 시급한 실정이다.

이에 경북도는 국회에 지역 신설 의대 필요성을 지속 건의하고 국립의과대학 설립 범시도민 추진단과 함께 사회적 공감대를 확산했으며 보건복지부와 교육부 등 관계 부처를 대상으로 적극적인 지원을 요청하는 등 의과대학 설립 기반 마련에 힘써왔다.

국립경국대 의과대학 설립 사업은 경북도청 신도시 부지에 정원 100명 내 규모의 의과대학과 500병상 규모의 부속병원을 건립하는 사업으로 민선 8·9기 이철우 도지사 핵심 공약사항으로 추진하고 있다.

이날 참석자들은 국립경국대 의과대학 설립이 도청신도시 의료 인프라 확충은 물론 지역 균형발전과 도민의 생명·건강권 보장을 위한 핵심 과제라는 데 뜻을 같이하고 신설의대 유치와 부속병원 건립 등 핵심 과제를 기관별 역할 분담을 통해 체계적으로 추진하기로 의견을 모았다.

황명석 경북도 행정부지사는 “경북도와 안동시, 국립경국대는 그동안 국회와 중앙부처를 지속적으로 방문하며 국립의대 신설의 필요성을 적극 설명해 왔다”며 “이번 협력체계 확대를 계기로 관계기관과 힘을 모아 국립경국대 의과대학 설립이 조속히 확정될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.