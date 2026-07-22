부산공연 당시 영도-국제시장-서면 등 상권 매출 상승 외국인 매출액 전년 대비 71.7%↑…글로벌 팬덤 효과

[헤럴드경제=부애리 기자] 방탄소년단(BTS) 부산 공연이 지역 골목상권 매출 상승에 기여한 것으로 나타났다. 공연을 보기 위해 국내외 팬들이 부산을 찾으면서 주요 상권과 소상공인 매출이 전국 평균을 크게 웃도는 증가세를 기록했다.

중소벤처기업부는 지난 6월 12~13일 부산에서 열린 방탄소년단(BTS) 월드투어 ‘아리랑’ 공연을 전후한 4주간(5월 30일~6월 27일) 부산 지역 소상공인 매출을 분석한 결과, 전년 같은 기간보다 3.6% 증가했다고 22일 밝혔다. 이는 같은 기간 전국 평균(0.4%)과 서울(0.3%)의 매출 증가율을 크게 웃도는 수준이다.

특히 공연 당일 매출은 전년 대비 11.1% 상승했다. 공연 2주 전(4.4%)과 1주 전(3.3%)에도 소비가 늘어나며 공연을 앞둔 관광객 유입 효과가 뚜렷하게 나타났다. 공연 이후에도 1주 후 3.4%, 2주 후 1.0% 증가하며 소비 효과가 이어졌다.

상권별로는 벽화마을과 독특한 카페로 인기가 높은 영도 상권이 전년 대비 13.7% 늘며 가장 높은 증가율을 기록했다. 이어 국제시장(11.0%), 서면(8.7%), 해운대(5.0%), 부산역 인근(4.2%) 등이 부산 평균을 웃돌며 지역 소비를 견인했다.

업종별로는 관광객 방문이 많은 편의점업이 6.5% 증가해 가장 높은 상승률을 보였고, 이미용업(6.2%), 음식점업(3.6%)도 고른 성장세를 나타냈다.

글로벌 팬덤의 영향도 컸다. 공연 기간 부산 지역 외국인 매출은 전년 대비 71.7% 급증했다. 숙박업이 148.1% 증가하며 가장 큰 폭으로 뛰었고, 음식점업(72.3%), 편의점업(71.0%), 이미용업(63.8%) 등이 뒤를 이었다. 상권별로는 영도(259.1%)와 광안리(101.3%)의 외국인 매출이 두 배 이상 늘며 공연 관광 효과를 입증했다.

이번 분석은 K-팝 공연이 단순한 문화행사를 넘어 지역 소비를 이끄는 관광 콘텐츠로 자리 잡고 있음을 보여준다. 최근 지방자치단체들이 대형 공연과 축제 유치 경쟁에 나서는 것도 숙박·외식·쇼핑 등 연관 산업 전반에 소비를 확산시키는 ‘체류형 관광’ 효과를 기대하기 때문이다. 이번 결과는 공연과 관광을 연계한 지역경제 활성화 정책이 실제 소비 증가로 이어질 수 있음을 보여주는 사례로 평가된다.

이병권 중기부 제2차관은 “이번 분석은 대규모 K-팝 공연과 같은 문화 콘텐츠가 소상공인과 지역 골목상권 활성화에 미치는 경제적 파급효과를 데이터로 입증한 사례”라며 “앞으로도 공공·민간 데이터를 통합해 데이터 기반의 정밀한 소상공인 지원 정책을 지속해서 고도화하겠다”라고 말했다.