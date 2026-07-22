[헤럴드경제=장윤우 기자] 배우 정일우가 코로나19 대유행 당시 전 세계에서 유행한 ‘달고나 커피’를 방송에서 처음 선보인 인물로 지목됐다.

지난 21일 유튜브 채널 ‘알딸딸한참견’에 출연한 정일우는 영상에서 자신의 예능 출연 이력을 되짚던 중 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’ 출연 시절을 언급했다.

같이 출연한 안재현은 “코로나19 시기에 정일우가 ‘편스토랑’에서 맨 처음 개발했던 커피가 있다”며 “그게 달고나 커피다. 엄청 저어서 먹는 커피”라고 설명했다.

출연진이 “들어본 것 같다”며 놀라자 안재현은 “그걸 맨 처음 방송에서 공개한 게 일우였다”고 덧붙였다.

정일우는 “그걸로 뉴욕타임스, BBC랑 인터뷰했다”며 “그 당시 구글에서 전 세계 검색어 1위였다더라”고 말했다.

안재현은 “정일우 이름만 빠지고 달고나만 올라간 거다”라고 아쉬워했다.

그러자 허경환은 “그거 특허를 냈어야 했다”고 거들었고 정일우도 “그 생각은 전혀 못했다”고 답했다.

달고나 커피는 인스턴트커피와 설탕, 뜨거운 물을 크림처럼 될 때까지 휘저은 뒤 우유 위에 올려 마시는 음료다. 정일우는 2020년 ‘편스토랑’에서 마카오의 한 카페에서 맛본 음료를 응용한 레시피를 소개했다. 이후 ‘달고나 커피’라는 이름이 빠르게 퍼졌고 소셜미디어(SNS)에는 관련 게시물이 수만 건 올라왔다.

정일우는 당시 자신의 SNS를 통해서도 레시피를 공개했다. 커피 가루와 설탕을 각각 2스푼씩 넣고 뜨거운 물을 더한 뒤 수백 번 저어 거품을 만들고, 얼음을 담은 우유 위에 올리는 방식이다. 집 밖으로 나가기 어려웠던 팬데믹 기간 손쉽게 따라 할 수 있는 조리법으로 입소문을 타면서 유튜브와 SNS를 중심으로 확산했다.