[헤럴드경제=도현정 기자] 미국이 캐나다의 일부 제품에 추가 50% 관세를 부과하기로 한 것에 대해 마크 카니 캐나다 총리가 21일(현지시간) 도널드 트럼프 미 대통령과 통화하고 무역 협상을 강화하기로 했다고 밝혔다.

카니 총리는 이날 오타와에 있는 총리실 앞에서 기자들과 만나 “어제 미국이 캐나다를 상대로 새로운 무역 조치를 시행하겠다고 발표했다”며 “이는 캐나다·미·멕시코 무역협정(CUSMA)을 정면으로 위반하는 일련의 조치 중 가장 최근의 것”이라고 설명했다.

이어 “오늘 아침 트럼프 대통령과 통화했다”며 “향후 몇 주간 협상을 강화하기로 합의했고, 저와 우리 팀은 이를 기대하고 있다”고 전했다.

카니 총리는 “첫 번째 목표는 당연히 양국 모두에 이익이 되는 포괄적인 합의를 도출하는 것”이라며 “이는 현재의 CUSMA, 앞으로의 CUSMA와 일치하는 것”이라고 강조했다. 카니 총리는 미국의 관세 조치가 발효될 경우에 대해서는 “모든 선택지를 염두에 두고 검토할 것”이라며 대응을 강구하겠다고 말했다.

전날 트럼프 대통령은 1930년 제정된 관세법 338조를 근거로 캐나다의 일부 제품에 50% 추가 관세를 부과하겠다고 밝혔다. 관세 부과 대상은 와인과 하키채, 시멘트 등이며, 트럼프 대통령이 포고령에 서명한 날로부터 30일 후에 발효된다.

트럼프 대통령은 이 같은 조치가 이전에 위협했던 것과 같은 캐나다 산불 사태에 따른 대응 조치는 아니라고 설명했다. 그는 이날 백악관에서 조셉 아운 레바논 대통령과 회담하던 중 이번 관세는 캐나다의 산불과 “별개의 문제”라고 말하면서 “우리는 그 문제를 따로 검토하고 있다”고 답했다.

이어 그는 “그들(캐나다)은 생존하기 위해 미국을 필요로 한다. 우리 없이 그들이 생존할 방법이 없다”며 “하지만 캐나다는 지난 50년 넘게 우리에게 매우, 매우 가혹(tough)했다”고 말했다.

앞서 트럼프 대통령은 최근 캐나다 산불로 인한 연기 유입으로 미 동부 지역의 대기오염이 심각해졌다면서, 캐나다가 추가로 관세를 물어야 한다고 주장한 바 있다. 트럼프 행정부는 캐나다에 대한 추가 50% 관세 조치에 대해 미국 제품에 대한 캐나다의 차별적 대우에 따른 대응이라고 강조했다.