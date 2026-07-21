건보공단 빅데이터 기반 유방암 수술 환자 10만 7,606명 분석 진단 후 3개월 위험 2.90배… 뇌졸중 의심 증상 땐 즉시 병원 신동욱 교수, “치료 초기 뇌졸중 위험 요인 적극 관리해야”

[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 2022년 국가암등록통계에 따르면 유방암은 전체 여성 암 중 발병률 1위(21.5%)로, 국내 여성에게 가장 흔한 암으로 자리 잡았다. 특히 건강보험 빅데이터에 따르면, 유방암 진료 환자 수는 2020년 23만3998명 → 2024년 30만9423명으로 32% 이상 증가했다.

유방암은 1cm 이상 종양이 자라기 전까지 뚜렷한 증상이 없는 경우가 많다. 대표적인 증상으는 유방에 단단하게 고정된 혹이 만져지거나 유두에서 피가 섞인 분비물이 나오는 경우, 유두나 유방 모양의 변형 등이 있다.

한편 유방암 환자의 경우 항호르몬제 복용, 운동량 감소 등으로 체중이 늘어나는데, 이는 심근경색·뇌졸중·심부전 위험을 증가시킨다고 알려져있다. 연구에 따르면 체중이 10% 이상 늘어난 유방암 환자는 체중을 유지한 환자에 비해 심혈관질환 발생 위험이 66% 더 높았고, 심근경색은 83%, 심부전은 85%까지 위험이 증가했다. 따라서 식이조절·규칙적인 운동·필요시 약물치료(GLP-1 유사체 등)를 통해 체중을 관리하는 것이 치료 후 건강을 지키는 핵심 전략이다.

최신의 연구에 따르면 유방암 진단 초기에 허혈성 뇌졸중 발생 위험이 크게 높아지는 것으로 나타나 각별한 주의가 필요한 것으로 확인됐다. 특히 유방암 치료 이력이 있는 환자에서 갑작스러운 편측 마비나 언어장애 등 뇌졸중 의심 증상이 나타날 경우 지체 없이 병원을 찾아야 한다.

삼성서울병원 가정의학과 신동욱 교수, 숭실대 정보통계보험수리학과 한경도 교수, 미국 아칸소의과대학 박용문 교수, 펜실베니아대 정원영 박사(현 클리블랜드 클리닉) 연구팀은 국민건강보험공단 빅데이터를 이용해 유방암 수술 환자 10만 7,606명과 암 병력이 없는 일반 여성 32만 2,818명을 비교 분석한 결과를 발표했다.

이번 연구는 2010년부터 2016년까지 새롭게 유방암을 진단받고 수술을 받은 만 18세 이상 여성 중 과거 뇌졸중 병력이 없는 환자를 대상으로 했다. 연구팀은 각 유방암 환자와 출생연도가 같은 암 병력이 없는 여성 3명을 1:3으로 매칭했으며, 평균 7.2년간 추적 관찰했다.

주요 평가 지표는 허혈성 뇌졸중 발생 여부다. 흔히 뇌경색이라 불리는 허혈성 뇌졸중은 뇌혈관이 막혀 뇌 조직으로 가는 혈액 공급이 중단되면서 발생하는 질환으로 사망과 장애를 유발할 수 있는 대표적인 뇌혈관질환 중 하나로 꼽힌다.

연구 결과, 유방암 수술 환자에서 허혈성 뇌졸중은 1,155명(1.07%)에서 발생했다. 암이 없는 비교군에서는 3,698명(1.15%) 발생했다. 전체 추적 기간에는 유방암 수술 환자의 허혈성 뇌졸중 위험이 일반 여성과 유의한 차이를 보이지 않았으며, 장기적으로는 위험이 다소 낮아지는 경향도 관찰됐다.

그러나 진단 직후 초기 위험은 비교군 대비 뚜렷하게 높은 양상을 보였다. 유방암 진단 후 1년 이내 허혈성 뇌졸중 위험은 암이 없는 여성 대비 59% 높게 나타났다. 진단 후 3개월 이내에는 2.90배로 가장 높았고, 6개월 이내에도 2.27배로 높은 수준을 보였다. 이후 시간이 지나면서 위험은 점차 감소해 3년 시점에는 17% 높은 수준까지 낮아졌다.

연구팀은 이러한 결과가 암 자체가 유발하는 혈액의 과응고 상태, 유방암 수술과 치료 과정에서 발생하는 염증 반응, 항암치료에 따른 심혈관계 부담 등이 복합적으로 작용했을 가능성이 있다고 설명했다.

또한, 하위군 분석에서는 고혈압이나 2형당뇨병 등 기저질환이 있거나 현재 흡연 중인 유방암 환자의 경우 허혈성 뇌졸중 위험 증가가 두드러졌다. 흡연 중인 유방암 환자의 허혈성 뇌졸중 위험은 2.26배에 달했다.

연구 제1저자인 박용문 교수는 “이번 연구는 유방암 진단 및 치료 직후 허혈성 뇌졸중 위험이 일시적으로 크게 증가했다가 시간이 지나며 점차 감소하는 ‘시간 의존적 양상’을 확인한 대규모 연구”라며 “이번 연구의 중요한 점은 유방암 진단 및 치료 이후 뇌졸중 위험을 경과 시기별로 나누어 살펴보았다는 것이다. 이는 유방암 환자의 뇌졸중 위험을 해석할 때 ‘얼마나 높은가’뿐 아니라 ‘언제 높아지는가’를 함께 고려하는 것이 중요함을 보여준다”고 말했다.

연구 책임자인 신동욱 교수는 “고혈압이나 당뇨병 등 심혈관계 위험 요인이 있거나 흡연 중인 환자는 치료 초기 더욱 세심한 관리가 필요하다”고 말하며, “유방암 치료를 받은 환자에서 갑자기 한쪽 팔이나 다리에 힘이 빠지거나, 얼굴 한쪽이 처지고 말이 어눌해지거나 발음이 이상해지는 증상, 한쪽 시야가 잘 보이지 않는 증상 등이 나타난다면 허혈성 뇌졸중을 의심하고 즉시 병원을 찾아 진료를 받아야 한다”고 덧붙였다.

유방암 치료 성적이 향상되면서 암 생존자의 장기 건강 관리 중요성도 커지고 있다. 이에 연구팀은 유방암 치료 과정에서 심뇌혈관질환 위험을 함께 고려하는 통합적인 생존자 관리 전략이 필요하다고 강조했다. 한편 이번 연구는 미국신경과학회 공식 학술지인 최근호에 게재됐다.