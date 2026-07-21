[헤럴드경제=최원혁 기자] 배우 고준희가 지드래곤(GD)과 한 스포츠용품 제조사가 협업한 한정판 운동화를 자랑했다.

20일 유튜브 채널 ‘고준희 GO’에는 “4억짜리 소파 실화…? 하이엔드 가구 투어”라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 고준희는 초고가 하이엔드 가구 투어에 나선 가운데 의상 콘셉트를 묻는 말에 “오늘 보는 고가 가구들에 지고 싶지 않다”며 자신감 넘치는 모습을 보였다.

그러나 매장에 들어선 고준희는 “들어오자마자 어깨가 약간 움츠러든다”고 말해 웃음을 자아냈다.

제작진은 “오늘 최고 비싸게 하고 오신 것 같다. 맨날 티셔츠에 그냥 청바지 입고 오지 않냐”고 말하자 고준희는 “최고 비싼 건 아니다. 금도 하고 왔다”며 너스레를 떨었다.

특히 고준희는 지드래곤이 협업한 운동화를 신고 등장해 시선을 끌었다. 신발에는 태그도 그대로 달려 있었다.

고준희는 운동화를 자랑하며 “GD가 협업한 신발이다”며 “지지 않으려고 신고 왔다”고 말했다. 이어 “나중에 당근하려고 태그도 아직 안 떼고 그냥 신는다”면서 “GD가 한 건데 얼마나 오를지 모르는데”라고 말해 웃음을 안겼다.

이에 제작진은 “그런데 신고 다니면 중고 아니냐”고 묻자 고준희는 “신발은 신어야지”라며 태연한 반응을 보였다.