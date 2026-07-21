에어버스 헬리콥터스와 MOU 체결 LIG D&A 무기체계 에어버스 플랫폼에 통합 다목적 고성능 항공 설루션

[헤럴드경제=박혜원 기자] LIG 디펜스&에어로스페이스(LIG D&A)가 유럽 헬리콥터 전문 기업 에어버스 헬리콥터스와 공동으로 차세대 무인 항공체계(UAS)를 개발한다고 21일 밝혔다.

LIG D&A는 20일 영국에서 열린 세계 최대 항공우주·방산전시회 ‘판버러 국제에어쇼 2026’에서 신익현 LIG D&A 대표이사, 마티유 루보 에어버스 헬리콥터스 최고경영자(CEO)가 참석한 가운데 이같은 내용의 양해각서(MOU)를 체결했다.

이번 협약을 통해 LIG D&A는 자체 첨단 센서와 무기체계를 에어버스의 UAS 플랫폼에 통합하기로 했다. 이를 통해 정보 및 감시정찰(ISR)과 대잠전 역량을 강화해 변화하는 국방 요구사항에 맞춘 다목적 고성능 항공 설루션을 개발할 계획이다.

또 양사는 UAS의 전반적인 성능 향상을 위한 공동 기술 연구를 통해 무인 항공기와 지상 통제소 전반에 걸쳐 인공지능(AI)을 포함한 첨단기술을 적용하고 임무 수행 시간과 운용 효율성을 높이는 방안을 모색할 예정이다.

신익현 대표이사는 “이번 양해각서 체결은 양사가 보유한 첨단 기술을 결합해 차세대 무인 항공 솔루션을 공동으로 구현하겠다는 명확한 비전을 밝히는 것”이라며 “LIG D&A는 에어버스와 함께 AI-기반 센서 융합과 장시간 체공 기술을 개발함으로써 한국은 물론 전 세계 방산 시장의 미래 요구사항에 선제적으로 대응할 수 있게 될 것”이라고 밝혔다.

마티유 루보 CEO는 “이번 확대 협약은 에어버스와 LIG D&A의 협력관계가 단순한 전략적 공감대 형성에서 심층적인 기술 및 운용 시너지 단계로 발전하는 중요한 이정표”라고 강조했다.