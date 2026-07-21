연령대별 맞춤형 포트폴리오 제시 21일 오후 6시 유튜브서 웹세미나 홈페이지서 누구나 가이드북 다운로드

[헤럴드경제=김지윤 기자] 삼성자산운용은 3분기 실전 연금 투자 전략을 담은 ‘THE ACTION BOOK, 연금 Kodex하다’를 발간했다고 21일 밝혔다.

이번 가이드북은 올해 1·2분기부터 이어온 ‘THE ACTION BOOK’ 시리즈의 연속성을 유지하면서도, 최근 시장 변화에 맞춰 투자자가 실행할 수 있는 구체적인 액션 플랜을 담았다.

연금 세제 혜택과 미국·국내 증시 전망은 물론, 시장 변동성을 적극적으로 반영한 연령대별 추천 포트폴리오를 제시한다.

20~30대에는 장기 성장이 기대되는 테마 비중을 높인 ‘성장형’, 30~40대에는 성장 테마와 월배당을 조합한 ‘밸런스형’, 50~60대에는 안정적인 현금흐름 확보에 무게를 둔 ‘수익 실현형’ 포트폴리오를 제안했다.

또 이를 기념해 이날 오후 6시에 KODEX 유튜브 채널을 통해 웹세미나를 진행한다. 많은 투자자들이 연금 투자의 중요성은 알지만 어디서부터 시작해야할지 막막해하는 만큼, 웹세미나를 통해 투자자들에게 최적의 솔루션을 제시한다는 목표다.

특히 이번 웹세미나는 여름맞이 ‘스윔(SWIM)’을 콘셉트로 기획됐다. 투자자들이 흔들리지 않고 장기 연금 투자의 파도를 헤엄쳐 나갈 수 있도록 돕는다는 의미를 담았다.

▷연금투자 3가지 원칙 ▷미국·국내 증시 현황 및 대응 전략 ▷상장지수펀드(ETF) 매매 팁, 투자자 상황별 맞춤 대응법 등으로 구성됐다.

3분기 가이드북은 삼성자산운용 공식 홈페이지에서 회원가입 없이 누구나 무료로 다운로드 받을 수 있다.

김도형 삼성자산운용 ETF컨설팅본부장은 “반도체 기업들을 중심으로 증시 변동성이 커지면서 ETF 연금 투자자분들의 우려가 높은 상황”이라며 “거친 변동성의 파도를 KODEX ETF와 함께 잘 헤엄쳐 나가실 수 있도록 이번 가이드북과 세미나를 준비했다”고 말했다.