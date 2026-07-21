금융 기초 개념·투자 가치관 정립 지원 인기 경제 유튜브 크리에이터 강연도

[헤럴드경제=김지윤 기자] 한국투자증권은 다음달 11일부터 양일간 ‘여름방학 청소년 주식·경제교실’을 개최한다고 21일 밝혔다.

이번 행사는 ‘반갑다 경제야! 주식은 처음이지?’를 주제로, 서울 여의도 본사에서 진행된다. 청소년들이 경제에 대한 올바른 이해를 바탕으로 금융 역량을 키울 수 있도록 돕기 위해 기획됐다.

오전에는 초등학생 대상 교육이 진행되며, 11일 오후에는 중학생, 12일 오후에는 고등학생을 대상으로 각각 별도 프로그램이 마련된다.

강연에는 경제 유튜브 크리에이터인 이효석 대표와 김훈 대표가 참여한다. 참가자 전원에게는 경제 도서와 기념품, 수료증이 제공되며, 현장 이벤트와 경품 추첨 행사도 진행된다.

청소년과 보호자 1인이 동반 참석해야 하며, 한국투자증권 모바일 애플리케이션을 통해 신청할 수 있다. 참가자는 신청자 중 추첨을 통해 선정된다.

김성환 한국투자증권 사장은 “청소년들이 경제를 이해하는 가장 좋은 방법은 돈의 흐름과 자산이 성장하는 원리를 직접 배우는 것”이라며 “이번 경제교실이 단순한 금융 지식 전달을 넘어 합리적인 소비와 저축, 투자에 대한 올바른 가치관을 형성하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

한국투자증권은 앞서 지난 14일 대학생을 대상으로 ‘제9회 리서치챌린지’ 시상식을 개최하기도 했다. 리서치챌린지는 역량과 열정을 갖춘 예비 애널리스트를 조기에 발굴하고 지원하기 위해 한국투자증권이 대학생을 대상으로 개최하는 경연대회다. 또 오는 31일까지 2030 고객 확보를 위해 패션 플랫폼 무신사와 협업한 ‘제5회 한투배틀 실전투자대회’를 개최하고 있다.