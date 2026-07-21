이정현과 타이틀전 미루고 아얼츠리와 승부

[헤럴드경제=조용직 기자] 로드FC 플라이급 ‘에임건’ 조준건(20·더짐랩)이 한중전에 나선다.

조준건은 오는 8월 29일 서울 장충체육관에서 개최되는 로드FC 078에서 중국의 아얼츠리(25)와 대결한다.

2025년부터 로드FC에서 활동하고 있는 조준건은 타격과 그래플링을 고루 갖춘 파이터다. 변칙적인 공격을 구사하며 상대방을 당황 시키고, 거침없는 도발로 상대의 멘탈까지 흔드는 스타성도 있다.

조준건은 이길수, 정재복을 꺾으며 플라이급의 강력한 컨텐더로 떠올랐다. 지난해에는 정재복을 꺾은 뒤 챔피언 이정현(24·팀AOM)을 ‘가짜 챔피언’이라며 도발해 화제가 됐다. 당시 케이지 위에서 이정현과 몸싸움을 하며 경기 구도가 만들어지며 타이틀전이 성사됐다.

아쉽게도 이정현과의 타이틀전은 진행되지 못했다. 지난 5월 경기를 앞두고 이정현이 훈련 도중 안와골절 부상을 당해 경기가 취소됐다. 안와골절 수술로 이정현의 복귀가 다소 시간이 걸릴 것으로 예상돼 중국의 아얼츠리를 상대하며 아쉬움을 달랜다.

아얼츠리는 타격을 주무기로 하는 파이터로 2023년 데뷔해 현재까지 4승 3패의 전적을 쌓았다. 중국에서 활동하다 로드FC의 오퍼를 받아 조준건의 상대로 케이지에 오르게 됐다. 타격을 즐기는 만큼 조준건과 호쾌한 타격전이 기대된다.

이번 대회에는 양지용 대 김현우의 밴텀급 잠정 타이틀전, 한상권 대 오하라 주리의 라이트급 매치 등이 예정돼 있다.