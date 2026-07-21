안전보건, 기후변화, 품질경영, 동반성장 등 ‘4대 핵심 주제’ 집중 조명…재무 영향 정교화

[헤럴드경제=신혜원 기자] 롯데건설은 지속가능경영 활동과 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 성과를 담은 지속가능경영보고서를 발간했다고 21일 밝혔다.

지속가능경영 국제 보고 표준을 준수해 작성된 이번 보고서는 주요 이슈에 대한 전략, 리스크 관리, 지표 및 목표 등을 체계적으로 수록했다. 보고서에는 ‘이중 중대성 평가(Double Materiality) ’를 통해 도출한 핵심 4대 주제인 ▷안전보건 ▷기후변화 대응 ▷품질경영 ▷파트너사 동반성장을 ‘포커스 온 더 코어(FOCUS ON THE CORE)’ 섹션으로, 별도로 구성해 상세히 다뤘다. 또한 지속가능경영 주요 성과(환경경영, 생물다양성, 인재경영, 조직문화, 지역사회, 품질경영, 윤리 및 반부패, 거버넌스 등)에 대해 공시했다.

롯데건설은 지난 2013년부터 지속가능경영보고서를 발간해 오고 있는 가운데, 올해 보고서의 가장 큰 특징은 ‘국제지속가능성기준위원회(ISSB)’, ‘유럽 지속가능성 공시기준(ESRS)’, 그리고 ‘한국 지속가능성 공시기준(KSSB)’ 등 국내·외 최신 지속가능성 공시체계를 반영해 재무적 영향 분석을 실시한 점이다. 특히 기후변화 관련 재무정보공개 협의체(TCFD)와 자연 관련 재무정보공개 협의체(TNFD)의 권고안을 반영했다. 이를 통해 기후변화와 자연자본 이 기업에 미치는 리스크와 재무적 영향을 정밀하게 분석함으로써 글로벌 수준의 공시 신뢰도를 확보했다.

롯데건설 관계자는 “ESG경영 고도화를 통해 고객에게 보다 나은 가치를 제공하고, 지속가능한 기업으로 성장하고자 노력하고 있다”며 “올해는 기후 시나리오 분석과 자연자본 영향 검토 등 실질적인 재무 가치 중심의 ESG 경영에 힘써 지속가능경영 전략을 한층 더 견고히 하겠다”고 말했다.

한편 롯데건설은 최근 정부로부터 정보보호·개인정보보호 관리체계 인증(ISMS-P)과 정보보호 자율 공시 공로를 인정받아 ‘제15회 정보보호의 날 기념식’에서 부총리 표창을 수상하기도 했다.