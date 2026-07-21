AI 기반 미래 교통정책·서비스 사례 공유

[헤럴드경제=소민호 기자] 국토교통부는 22일 서울 웨스틴조선호텔에서 ‘제16차 한-아세안 교통협력포럼’을 개최한다.

‘AI와 함께 나아가는 교통의 미래(Moving Together with AI toward the Future of Transportation)’를 주제로 한 이번 포럼에는 필리핀 교통부(아세안 대표)와 새로운 회원국인 동티모르(Timor-Leste)를 비롯, 인도네시아와 말레이시아 등 11개 회원국이 참여한다. 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND), 한국교통연구원(KOTI) 등 산하기관, 학계, 연구기관 등도 함께 한다.

포럼 첫날엔 한국의 AI 기반 미래 교통정책과 국가전략, 교통 서비스 적용 사례, 아세안 각국의 AI 활용 경험과 협력방안 등을 논의할 예정이다. 특히 국토부의 자율주행 실증도시 추진현황, K-AI 시티 구현 방안 등 우수 정책과 AI기반 교통신호 최적화 등 서비스 적용 사례를 소개하고, 한국과 아세안 간 향후 협력과제 및 교통 분야 ODA 추진 방향을 논의할 예정이다.

이어 23일엔 국내 기업과 아세안 대표단 간 비즈니스 미팅을 개최해 AI·모빌리티 분야의 협력 수요를 발굴하고 경기도 화성의 K-City를 방문, 실제 도로 환경을 재현한 자율주행 테스트베드를 참관한다.

홍지선 국토부 제2차관은 “AI는 교통 분야가 직면한 과제를 해결하고 이동과 물류를 더욱 편리하고 효율적으로 바꾸어 갈 핵심 열쇠”라며 “아세안의 신뢰할 수 있는 파트너로서 미래 교통 분야에서 함께 성장 번영할 수 있도록 협력해 나가겠다”고 밝혔다.

한편 한-아세안 교통협력포럼은 2010년부터 교통 정책·기술 홍보와 우리 기업의 해외 진출을 위해 아세안 회원국 교통부처 고위급 관계자(차관·국장급)를 초청해 매년 개최되고 있다.