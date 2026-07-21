오늘의 집회 정보, 자주 타는 버스의 통제 정보 등을 카카오톡으로 안내 주민참여 리빙랩 제안을 실험모델로 구현하고 고도화… 민관 공동개발로 약 5400만 원 예산 절감

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구(구청장 유찬종)가 도심 시위·집회로 겪던 구민과 관광객의 불편을 덜기 위해 KT와 함께 ‘시위·집회 알림톡 서비스’를 완성하고 7월 27일부터 시범운영에 나선다.

이 서비스는 차로 점거, 대규모 밀집, 행진처럼 도심 혼잡이 예상되는 주요 집회 정보를 카카오톡으로 전달해 이용자가 미리 이동 경로를 조정하도록 돕는다.

주요 기능은 ▷오늘의 집회 정보 안내 ▷관심 장소 반경 1km 이내 시위·집회 알림 ▷출퇴근 등 자주 다니는 경로 주변 시위·집회 알림 ▷자주 타는 버스의 통제 정보 알림이다.

이 내용은 서울경찰청이 공개하는 집회 정보와 서울교통정보센터(TOPIS)의 교통 정보를 토대로 한다.

이용을 원하는 경우 카카오톡에서 ‘종로 집회 알림톡’ 채널을 친구로 추가하고 관련 정보를 확인하거나 관심 지역을 설정하면 된다.

이번 서비스의 출발점은 2024년 주민참여 리빙랩으로 거슬러 올라간다. 구는 주민 제안을 접수한 뒤 2025년부터 KT, KT그룹희망나눔재단, KT디지털인재장학생과 손잡고 알림 실험모델을 만들어 상용화 가능성을 확인했으며, 이를 누구나 쓸 수 있는 서비스로 다듬었다.

민관이 힘을 모아 공동 개발한 덕분에 구축비와 운영 경비도 크게 아꼈다. 구는 약 5400만 원의 예산 절감 효과를 거두고 이러한 기술협력의 성과를 기려 이달 14일 서비스 개발에 힘을 보탠 KT, KT그룹희망나눔재단, KT디지털인재장학생에게 감사장과 표창장을 수여했다.

유찬종 구청장은 “시위·집회 알림톡 서비스는 주민의 목소리에서 시작해 행정과 기업, 학생들이 지혜를 모아 실질적인 해법을 찾아낸 모범적인 사례”라며 “앞으로도 종로를 오가는 구민과 생활권자, 관광객 모두가 더 안전하고 쾌적한 일상을 누리도록 힘쓰겠다”고 밝혔다.