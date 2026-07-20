[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 20일 구청 재난안전상황실에서 풍수해 대비 긴급회의를 열고 지난 17~18일 집중호우에 따른 피해 현황과 대응 상황을 점검하는 한편, 25일까지 이어질 것으로 예보된 추가 강우에 대비한 대응 방안을 논의했다.

이기재 구청장 주재로 열린 이날 회의에서는 관계 부서장이 참석해 기상 현황과 비상근무 상황을 공유, 부서별 피해 및 조치 결과, 침수 취약지역 관리 대책 등을 종합 점검했다.

지난 18일 새벽 신월동에는 시간당 최대 63mm의 집중호우가 내렸으며, 오전 4시 29분 양천구에 침수예보가 발령됐다.

이에 구는 17일 오후 10시 풍수해 비상근무 1단계를 발령한 데 이어, 18일 오전 3시 40분에는 2단계로 상향하는 등 선제적으로 대응했다.

특히 신월빗물저류배수시설을 활용해 우수를 대심도 터널로 신속히 분산·저류함으로써 상습 침수지역의 수위 상승을 효과적으로 지연시키고, 이번 집중호우에서도 주택가 역류 피해를 선제적으로 차단했다.

이번 집중호우로 발생한 개인하수관 배수불량, 빗물받이 배수불량, 시설물 피해, 가로수 전도, 지하주차장 배수불량 등 총 29건에 대해서는 배수시설 정비, 수목 제거, 방수포 설치 등 응급조치를 모두 완료했다.

구는 오는 25일까지 비가 이어질 것으로 예상됨에 따라 침수 취약지역과 반지하주택, 옹벽, 공사장, 빗물받이 등에 대한 현장 예찰활동을 강화하고, 비상근무체계를 유지하며 상황 발생 시 신속히 대응할 계획이다.

또, 이번 대응 과정에서 확인된 현장 사례를 바탕으로 풍수해 대응 매뉴얼도 정비할 계획이다.

이기재 양천구청장은 “동주민센터와 긴밀히 협력해 침수 취약지역 등에 대한 현장 점검을 더욱 강화하고, 재난 상황 관리와 비상대응체계를 철저히 유지해 구민의 불편과 피해를 최소화하겠다”고 말했다.