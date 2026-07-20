매출·영업이익 모두 사상 최대치 미국向 케이블·버스덕트 실적 견인

[헤럴드경제=박혜원 기자] LS전선 자회사 가온전선이 올해 상반기 연결 기준 매출 1조6330억원, 영업이익 640억원의 잠정 실적을 기록했다고 20일 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 27.3%, 41.8% 증가한 수치다.

올해 상반기 실적은 특히 미국 인공지능(AI) 데이터센터와 신재생에너지 투자 확대에 따른 케이블 및 버스덕트 수요가 견인했다. 이에 따라 매출과 영업이익 모두 반기 기준 역대 최대 실적을 기록한 가운데 영업이익 증가율이 매출 증가율을 크게 웃돌았다.

미국 생산법인 LSCUS 역시 LS전선과 미국 빅테크 AI 데이터센터에 버스덕트를 공급하는 등 현지 주요 업체로 자리잡고 있다.가온전선은 미국

향 고부가 제품 수출을 지속 확대하는 한편, 현지 생산 기반을 활용해 고객 대응력과 공급 경쟁력을 강화한다는 방침이다.

정 현 가온전선 대표는 “AI 데이터센터와 전력망 투자를 중심으로 미국 전력 인프라 시장의 구조적인 성장세가 이어지고 있다”며 “본사의 수출 확대와 LSCUS의 성장을 기반으로 하반기에도 매출 성장과 수익성 개선을 이어가겠다”고 말했다.