‘급전 창구’ 실버론 상반기 벌써 60% 소진 의료비 목적 대출, 전월세 보증금 첫 역전

올해 들어 노년층의 급전 창구인 ‘국민연금 실버론(노후긴급자금대부)’ 이용자 2명 중 1명은 의료비를 목적으로 대출을 받은 것으로 나타났다. 실버론 도입 이후 처음으로 의료비 목적 대출이 전·월세보증금 대출을 앞지르면서 생계형 수요가 짙어진 것이다. 전문가들은 한국은행의 금리 인상 기조로 대출금리 상승이 예상되는 만큼, 노년층 취약차주들이 고금리 대부업으로 내몰리지 않도록 실버론과 같은 정책 지원체계를 강화하고 재원도 안정적으로 확보해야 한다고 강조했다.

20일 헤럴드경제가 소병훈 더불어민주당 의원실을 통해 입수한 ‘국민연금 실버론 현황’ 자료에 따르면, 실버론은 지난 6월 말 기준 총 312억5600만원(5072건)이 집행됐다. 정부가 올해 실버론 예산(540억원)을 지난해 본예산(380억원) 보다 40% 넘게 늘렸지만 올 상반기에만 이미 연간 예산의 약 58%를 소진한 것으로 나타났다. 앞서 작년 7월 초 실버론은 한 해 예산이 모두 동나면서 신규 접수가 중단되는 사태를 빚은 바 있다. <본지 작년 7월 9일자 1면 ‘[단독] 국민연금 담보대출 중단’ 보도 참조>

지난 2012년부터 도입된 실버론은 만 60세 이상 국민연금 수급자를 대상으로 전·월세자금과 의료비, 장제비 등 생활비를 대출해주는 제도다. 개인 신용등급이 낮아서 제도권 밖의 고금리 대출을 이용할 수밖에 없는 고령층의 대출 부담을 줄여주려는 취지다. 연간 연금 수령액의 2배 이내에서 최대 1000만원까지 실버론을 받을 수 있다. 또 긴급자금 성격을 고려해 신청 후 최대 3일내로 대부금을 받을 수 있다.

이자도 낮아 은퇴족들의 ‘급전 창구’로도 불린다. 실버론은 매 분기 5년 만기 국고채 수익률에 연동해 변동금리를 적용하는데, 올 3분기 금리 수준은 2.92%다. 1년 전과 비교하면 0.41%포인트 올랐지만 여전히 2%대다. 시중은행의 시니어 전용 대출 상품 금리가 4~5%대인 점을 감안하면 절반 수준이다. 공공부문에서 2%대의 이자로 노년층에게 생활 긴급자금을 지원하는 곳은 국민연금공단이 유일하다.

특히 올 상반기엔 의료비 목적 대출 비중이 실버론 도입 이후 최고치를 기록했다. 승인 건수 기준 의료비 목적 대출은 2525건(49.8%)으로 전·월세보증금 목적(2493건·49.2%)을 처음으로 넘어섰다. 의료비 비중은 그간 35~40% 수준을 유지하다 2021년 이후 40%대로 올라선 데 이어 올 상반기 처음으로 50%에 육박했다. 이 밖에도 올 상반기엔 배우자 장제비(38건·3억1100만원)와 재해복구비(16건·1억5000만원) 등에 실버론이 쓰였다.

올 들어 실버론의 생계형 성격이 한층 짙어졌다는 평가가 나온다. 대출금액 기준으론 전·월세보증금이 전체 61.7%(192억9900만원)를 차지해 의료비(114억9600만원·36.8%)보다 여전히 크다. 다만 전·월세는 건당 대출 규모가 상대적으로 크다는 점을 감안하면, 건수 기준으로 치료비와 입원비와 같이 필수 의료비를 충당하기 위한 대출 수요가 주거자금 수요를 앞질렀다는 분석이 나온다. 실제 대출금액으로 살펴봐도 작년 상반기(105억9700만원)와 비교해 약 9억원이나 많았다.

현재와 같은 수요가 계속될 경우 작년처럼 연말 이전 예산이 소진돼 신규 대출이 중단되는 상황이 재연될 수 있다는 우려가 나온다. 올해 본예산은 540억원으로 대폭 늘렸음에도 지난해 실제 집행액(약 611억원)보다 약 71억원 적은 수준이다. 신규 신청자를 보호하기 위해 동일 주택의 전·월세 갱신 재대출을 제한했음에도 이미 상반기에 연간 예산의 절반 이상이 소요됐다.

2024년부터 기초생활수급자도 실버론 지원 대상에 포함되면서 이용 수요도 매년 커지고 있다. 올해는 의료비 항목까지 모바일 신청이 가능해지면서 거동이 불편한 고령층의 접근성이 개선된 점도 이용 증가에 일부 영향을 미친 것으로 풀이된다. 이와 관련, 소병훈 의원은 “국민연금을 담보로 한 의료비 대출 증가는 고령층의 생계형 자금 수요 확대를 보여주는 단면”이라며 “월별 집행 추이를 면밀히 점검하면서 예산 소진이 예상될 경우 추가 재원을 사전에 확보하는 등 선제적인 대응이 필요하다”고 말했다.

유혜림 기자