7월 20일부터 8월 7일까지 구민, 직원 누구나 참여 가능...공정·투명·소통의 가치를 담은 영등포 대표 청렴 문구 발굴

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 조유진)가 공정하고 투명한 공직 문화를 확산, 구민에게 신뢰받는 청렴한 영등포를 만들기 위해 오는 7월 20일부터 8월 7일까지 ‘천하제일 영등포구 청렴 슬로건 공모전’을 개최한다.

이번 공모전은 민선 9기 출범을 맞아 구민과 직원이 함께 청렴의 가치를 담은 대표 슬로건을 발굴, 청렴 문화를 일상 속에 확산하기 위해 마련됐다. 공모 주제는 공정‧투명‧소통의 가치를 담은 ‘청렴 영등포’ 대표 문구다.

공모 대상은 영등포구민과 영등포구청 소속 직원이며, 1인당 1개 작품을 제출할 수 있다. 20자 이내의 청렴 문구와 제안의 취지를 200자 이상 작성해 제출하면 된다.

참가를 희망하는 구민과 직원은 오는 8월 7일까지 홍보 포스터 내 정보무늬(QR코드)를 통해 온라인으로 신청하거나 이메일 또는 구청 감사담당관을 방문해 접수하면 된다. 제출 서류와 신청 방법 등 자세한 사항은 구 누리집 ‘우리구소식’ 게시판에서 확인할 수 있다.

접수된 작품은 예비 심사를 거친 뒤 구민과 구청 전 직원이 참여하는 1차 온라인 투표와 내‧외부 전문가로 구성된 심사위원회의 2차 심사를 통해 최종 우수작을 선정한다.

시상은 구민과 직원 부문을 통합해 ▷대상 1명(상금 50만 원) ▷최우수상 1명(상금 30만 원)을 선정한다.

이와 함께 구민과 직원 부문별로 ▷우수상 각 2명(상금 20만 원) ▷장려상 각 4명(상금 10만 원) ▷노력상 각 20명(1만 원 상당의 모바일 상품권)을 시상할 예정이다.

심사 결과는 8월 말 영등포구 누리집을 통해 발표되며, 수상자에게 개별 안내할 예정이다. 최종 선정된 슬로건은 향후 구청 대외 문서와 각종 청렴 정책 홍보물 등에 활용돼 영등포구의 청렴 가치와 실천 의지를 알리는 대표 문구로 사용될 예정이다.

조유진 영등포구청장은 “청렴은 행정의 기본이자 구민과의 약속”이라며 “구민과 직원이 함께 공감할 수 있는 참신한 슬로건을 발굴해 청렴 문화를 확산하고, 신뢰받는 영등포를 만들어 가겠다”고 전했다.