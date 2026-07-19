[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 국립의대 신설을 놓고 갈등을 빚은 목포대와 순천대가 재협상에 나선다. 오는 20일 협상이 결렬되면 사실상 국립의대와 두대학의 통합논의도 백지화된다.

순천대와 목포대는 20일 오후 부총장 등 대학 대표 등이 참석한 가운데 대학통합을 위한 회의를 개최한다. 두 대학은 대학 본부, 대학병원 위치와 통합 추진 일정 등을 논의할 예정이다.

2024년 11월 국립의대 신설을 위한 통합에 합의했던 두 대학은 의대 소재지 문제를 두고 엇갈린 입장을 보여왔다.

민형배 시장 인수위는 2030년 의대를 개교하려면 이달까지 교육부에 대학통합신청서를 제출해야 한다고 보고 중재안을 제시했다.

‘목포에 의대·대학 본부, 순천에 대학병원’을 우선 구축하고 추후 지역별 의료·교육시설을 확충하는 방안이었으나 순천대의 거부로 합의는 성사되지 않았다.

순천 지역 사회는 발끈했다.

지역구 김문수 의원은 “순천대 각성하라”고 비판하는 현수막을 곳곳에 내걸었으며 순천대 구성원들은 “(김 의원은) 순천 국회의원인가요, 목포 국회의원인가요”라고 되물었다.

손훈모 순천시장은 긴급 호소문을 내 지역 내 갈등의 소산인 양측 현수막을 이날 오후 6시까지 자진 철거하지 않으면 강제로 걷어내겠다고 공지했다.

손 시장은 “순천시는 양 대학의 진솔한 대화의 결론과 순천대의 선택에 따라 대학 발전에 최대한 협조하겠다”며 “정치권과 순천대 등은 국립 의대와 대학병원 설립이라는 공동의 목표를 이루기 위해 서로의 입장을 최대한 존중하며 충분한 대화와 협의를 이어가시기를 바란다”고 촉구했다.

목포대가 순천대의 요구를 받아들이면서 재개된 협상이지만, 원만한 합의에 이를 수 있을지는 알수없다.

전남광주특별시 관계자는 “인수위의 중재안은 받아들여지지 않았지만, 두 대학이 자율적으로 통합을 논의할 수 있는 자리가 될 것으로 기대한다”며 “필수 의료체계 구축을 위한 국립의대와 대학병원 설립을 위해 합의했으면 한다”고 말했다.