[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구보건대는 대구시가 실시한 2026년 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업 1차년도 자체평가에서 최고 등급인 ‘S등급’을 획득했다고 19일 밝혔다.

이번 평가는 대학이 지역 산업과 연계해 인재를 양성하고 지역 발전에 얼마나 실질적으로 기여했는지를 종합적으로 평가한 결과다.

대구보건대는 보건의료 특성화 역량을 바탕으로 대학 혁신과 지역 정주형 인재양성 체계를 구축하며 우수한 성과를 인정받았다.

대학은 스쿨제 기반의 대학 구조 혁신과 지역 정주 촉진형 교육과정인 ‘가상학과’ 운영, 보건의료기술 다직종 연계 융합교육과정 개발 등을 통해 미래 디지털헬스케어 산업이 요구하는 실무형 인재 양성 모델을 구축했다.

남성희 대구보건대 총장은 “이번 S등급 획득은 대구보건대가 추진해 온 보건의료 특성화 혁신과 지역 상생 노력이 객관적으로 인정받은 결과”라며 “앞으로도 디지털헬스케어 분야를 중심으로 지역 산업과 대학이 함께 성장하는 혁신 생태계를 구축하고 지역의 미래를 이끌 전문인재 양성에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.