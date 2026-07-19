[헤럴드경제=함영훈 기자] 최근 에버랜드 안방마님 아이바오가 네번째 아기를 순산하면서, 한국산 첫 판다이자 맏딸인 푸바오(중국 스촨성 소재)가 20일 여섯번째 생일을 맞는다.

그간 자이언트판다의 생육환경개선가 푸바오에 대한 학대금지 및 한국 귀환 등을 외치며 수요집회를 해온 팬클럽 ‘불씨 캠페인’은 생일 이틀전인 지난 18일 수요집회가 열리는 서울 중구 중앙우체국 앞에서 푸바오의 여섯 번째 생일 기념행사를 개최했다.

이날 행사에는 푸바오 팬(푸덕이)들이 참석해 푸바오의 생일을 축하하고 건강과 행복을 기원하는 응원의 마음을 전했다.

행사는 푸바오의 탄생을 기념하는 사회자의 개회사를 시작으로 참석자들의 축하 메시지 낭독으로 이어졌다.

또한 참석자들은 푸바오의 생애와 성장 과정을 돌아보는 퀴즈 이벤트에 참여했으며, 생일 케이크의 촛불을 함께 밝히고 생일 축하 노래를 부르며 푸바오의 여섯 번째 생일을 축하했다. 행사 후에는 기념사진과 영상 촬영도 진행됐다.

불씨 캠페인 관계자인 브리즈는 “푸바오를 축복하듯 밤새 내리던 비가 거짓말처럼 개었다. 푸바오의 앞날도 오늘의 하늘처럼 맑기를 바란다”며 “푸바오를 향한 따뜻한 마음으로 함께해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다. 오늘의 생일 축하가 푸바오가 앞으로도 건강하고 행복하게 살아가기를 바라는 많은 사람들의 마음으로 기억되길 바란다”고 말했다.

한편, 푸바오의 생일을 맞아 한국 푸바오 보호 연합(푸보연)이 추진한 청계광장 대형 전광판 광고도 7월 17일부터 본격적인 송출을 시작했다.

이번 광고는 푸바오를 응원하는 시민들의 자발적인 모금으로 제작됐으며, 서울 종로구 청계한국빌딩 대형 전광판에서 7월 17일부터 23일까지 운영된다.