태국 ‘무뎅’, 월드컵 결승전 앞두고 스페인 수박 선택 안 해

[헤럴드경제=정찬수 기자] 도널드 트럼프 대통령의 당선을 맞혀 화제가 된 태국의 새끼 하마가 월드컵 결승전을 앞두고, 아르헨티나의 우승을 예측했다.

19일(현지시간) EFE 통신 등에 따르면 태국 중부 촌부리주에 있는 카오키여우 동물원은 전날 새끼 하마 ‘무뎅’에게 북중미 월드컵 결승전 결과를 예측하게 했다. 무뎅은 영어 약자로 국명이 적힌 축구공 모양의 수박 2개 중 아르헨티나 쪽을 골랐다.

동물원 관계자는 “방문객에게 즐거움을 주고 무뎅에게는 운동할 기회를 주기 위한 것”이라며 “특정 팀을 응원하거나 태국에서 금지된 도박을 장려하려는 의도는 아니다”라고 설명했다.

지난주 월드컵 준결승전을 앞두고 열린 비슷한 행사에서 무뎅은 결승전에 진출할 두 나라로 프랑스와 잉글랜드를 각각 지목했으나 두 팀 모두 탈락해 결과는 완전히 빗나갔다. 그러나 무뎅은 2024년 미국 대선을 앞두고는 당시 공화당 후보였던 트럼프 대통령의 승리를 맞혀 화제가 됐다. 미국 유명 TV 토크쇼인 NBC ‘투나잇 쇼’는 같은 해 9월 무뎅·해리스 부통령·트럼프 전 대통령을 후보로 하는 자체 비공식 여론조사를 진행했고, 무뎅이 지지율 93%로 압도적 1위를 차지했다.

2024년 6월에 태어난 암컷 피그미 하마인 무뎅은 포동포동하고 귀여운 모습으로 태어나자마자 큰 주목을 받았다. 무뎅이 사는 카오키여우 동물원에 관람객이 몰려들었고, SNS(소셜미디어)에서도 유명세를 탔다. 이더리움 창립자인 비탈릭 부테린은 같은 해 12월 무뎅을 위한 크리스마스 선물로 1000만밧(약 4억4000만원)을 카오키여우 동물원에 기부하기도 했다.

한편 동물을 이용한 월드컵 우승팀이나 당선자 예측은 신뢰도가 입증된 적은 없지만, 과거에도 비슷한 사례가 많았다. 2010 남아프리카공화국 월드컵 기간에는 독일 문어 ‘파울’이 스페인의 우승을 정확히 예측해 ‘신통력’을 발휘했고, 2018 러시아 대회에서는 고양이 ‘아킬레스’가 러시아 경기를 포함한 조별리그 4경기를 다 맞혔다.