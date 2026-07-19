해상 미사일 시험 계측선 건조 예정 마스가 프로젝트 기반 美 정부 사업 수주

[헤럴드경제=한영대 기자] 한화가 100% 지분을 보유하고 있는 한화필리조선소가 미국 ‘골든돔’ 미사일 방어체계 연계 지원 선박 건조를 위한 조선소로 선정됐다.

19일 한화에 따르면 미국 해사청은 17일(현지시간) 한화필리조선소에서 개최된 국가안보 다목적 선박(NSMV) 4호선 론스타 스테이트 명명식에서 ‘해상 미사일 시험 계측선(MRIV)’ 건조 계약 체결을 공식 발표했다. 골든 디펜더로 불리는 MRIV들은 2030년부터 인도될 예정이다.

MRIV는 미사일 비행시험 시 궤적 추적, 원격측정자료 수집, 통신 및 시험결과 분석을 지원한다. 미국의 차세대 공중 미사일 방어체계인 골든돔 구축에 있어서 필수 체계로 알려져 있다.

한화필리조선소는 선박건조관리 기업(VCM)인 토트서비스와 함께 관련 프로젝트를 수행하게 된다. 한화필리조선소가 선박 건조를 담당하고, 토트서비스는 건조 전반에 대한 일정·비용 관리를 총괄한다. 양사는 미국 교통부 해사청 의뢰로 5척의 NSMV 건조 프로젝트도 협력하고 있다.

이번 MRIV 건조 계약은 트럼프 행정부가 추진해 온 미국 조선업 재건(MASGA) 프로젝트에 기반해 한화필리조선소가 미국 국가안보 프로젝트에 참여한다는 점에서 의미가 크다.

앞서 한미 양국은 관세 협상 과정에서 한국이 미국 조선업에 약 1500억달러 규모의 투자를 약속하는 내용을 포함한 공동 팩트시트를 발표한 바 있다. 한화필리조선소는 이 구상의 핵심 축으로 평가받고 있다. 한국 기업이 지분을 갖고 있는 유일한 미국 조선소이기 때문이다.

데이비드 김 한화필리조선소 대표이사(CEO)는 “필라델피아는 국가를 위해 선박을 건조해 온 오랜 역사를 가진 도시이며, 우리의 조선소가 그 유산을 이어가는 것을 자랑스럽게 생각한다”며 “이번 사업은 검증된 설계 능력과 숙련된 인력, 정부와 산업계의 긴밀한 협력 등이 결합했을 때 무엇이 가능한지 보여주는 실질적 사례”라고 강조했다.

러셀 서로우 보우트 미국 백악관 관리예산실 국장은 “한화필리조선소에서 새로운 미사일 시험·평가 지원선 골든 디펜더 건조 계약을 발표하게 되어 영광”이라며 “이 선박은 미국의 ‘골든돔’ 미사일 방어체계 구축을 뒷받침하게 될 것”이라고 말했다.

한편, 지난 15일 트럼프 대통령은 한화필리조선소에서의 NSMV 건조 방침을 공개한 바 있다. 트럼프 대통령은 펜실베이니아주 육군전쟁대에서 열린 국방혁신서밋 행사에 참석해 미 해군력 증강의 필요성을 강조하면서 “우리는 아름답고 유서 깊은 필라델피아 조선소에서 대규모 NSMV를 만들 것”이라고 언급했다.

같은날 행사에 참석한 마이클 쿨터 한화디펜스USA CEO는 “한국에 있는 우리 조선소는 매주 약 한 척의 선박을 건조한다”며 “우리는 그러한 역량을 한화필리조선소로 가져올 계획”이라고 말했다.