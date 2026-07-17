“국민안전 확보…대피안내 즉각실시·신속대피 지원”

[헤럴드경제=배문숙 기자] 한성숙 국무총리는 18일 중부지방 집중 호우가 예보된 것과 관련, “비상근무 태세를 유지하고 국민 안전 확보에 힘쓰라”고 긴급 지시했다.

한 총리는 이날 “그동안 내린 비로 지반이 약해져 토사유출, 산사태, 낙석, 축대 붕괴 등이 우려되니 안전 조치를 강화하고 주민대피 체계를 점검하라”면서 이같이 요청했다.

한 총리는 “지난 호우로 침수 피해를 입은 지역이 다시 피해를 입지 않도록 긴급 점검하고, 안전 확보를 위한 모든 조치를 취하라”고 당부했다.

이어 “휴가철, 연휴 기간인 것을 감안해 관광객 및 야영객에 대한 신속한 안내와 대피 유도 등의 선제적 안전조치를 강구하라”고 주문했다.

또 “반지하 주택·지하 차도 등 저지대 침수 우려 지역에 대한 예찰 활동을 대폭 강화하고 위험 징후 시 즉시 대피시키고 출입을 통제하라”고도 지시했다.

이어 “늦은 밤부터 새벽까지 집중 호우가 내릴 경우 적시 대피하기 어렵다”며 “호우·산사태 경보 발령 시 재난 문자, 마을 방송 등을 통한 대피 안내를 즉각 실시하고 신속히 대피할 수 있도록 지원하라”고 언급하고 배수펌프 사전 점검도 철저히 하라고 당부했다.

아울러 한 총리는 “호우가 특정 지역에 단시간 집중돼 피해가 커질 수 있는 만큼 지방정부와 산림청, 경찰, 소방 등은 비상근무 태세를 유지하고 관리에 빈틈이 없도록 하라”면서, 현장 대응 인력과 시설 복구 작업자들의 안전에도 만전을 기하라고 말했다.

기상청에 따르면 18일 새벽부터 수도권과 강원, 충청권을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 30∼50㎜의 강한 비가 내릴 전망이다. 특히 수도권과 강원 내륙, 충남권, 충북 북부에는 시간당 50∼80㎜의 매우 강한 비가 예상된다.