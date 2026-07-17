제39회 한경협 제주하계포럼 세션 강연 AI 전환 성공 위해 조직문화 변화 강조 “경영진부터 AI로 대체하는 것이 목표”

[헤럴드경제(서귀포)=김현일 기자] 박민준 뤼튼테크놀로지스 AX대표는 “간단한 반복 업무보다 결국 임팩트가 있는, 실제 매출을 일으키는 부분을 AI 전환(AX)하는 것이 반드시 필요하다”고 말했다.

박 대표는 17일 제주특별자치도 서귀포시 롯데호텔에서 열린 ‘2026 한경협 경영자 제주하계포럼’ 셋째 강연에서 ‘AI 기술 도입은 쉬웠지만, 기업의 AI 전환은 없었다’를 주제로 강연을 펼쳤다.

뤼튼테크놀로지스는 챗GPT, 제미나이, 클로드 등 여러 개의 글로벌 최신 AI 모델을 한 곳에 모아 자유롭게 쓸 수 있도록 서비스를 제공하는 AI 스타트업이다. 지난해 가수 지드래곤이 출연한 광고로 이름을 알린 바 있다.

박 대표는 이날 조직 내부의 AX 사례를 소개하며 AI 전환의 중요성을 설명했다.

그는 “우리는 세계 톱티어 (AI 모델인) 챗GPT, 제미나이, 클로드랑 경쟁해야 한다. 더 적은 인원, 적은 자본으로 싸워서 이기려면 AX는 선택이 아닌 필수”라고 말했다.

이어 “AI 인재들은 대부분 미국에 나가 있어 (채용도) 어렵다. AX로 해결해야 하는 상황”이라고 설명했다.

박 대표는 기업의 AI 전환을 필요한 세 가지로 ▷내부 코딩 ▷AI가 읽을 수 있도록 문서의 디지털화 ▷조직문화 변화를 강조했다.

그는 20대80의 법칙을 언급하며 “결국 중요한 임팩트는 대부분은 20에서 나온다”며 “조직에서 가장 중요한 집단은 결국 경영진이다. 그래서 올해 경영진을 AI로 대체한다는 목표를 갖고 있다”고 밝혔다.

그러면서 “2월부터 시작해 상당히 많은 부분이 대체가 됐다.덕분에 저의 의사결정 속도와 퀄리티도 좋아졌다”며 “이후 실무진 레벨도 (AI로) 바꿀 것”이라고 했다.

다만 AI 전환에 대한 조직 내부에서 소극적으로 따르거나 저항감이 존재할 가능성도 존재한다. 박 대표도 결국 조직문화가 중요하다고 강조했다.

그는 “다 만들어줬는데 안 하는 이유는 ‘AI가 나를 대체하면 어떡하지’라는 공포심과 AI 전환이 기존 업무에 더해진 추가 업무가 되는 경우가 많기 때문”이라고 분석했다.

박 대표는 조직 내부에서 해커톤을 진행하며 이를 해소하고 있다고 밝혔다. 그는 “(해커톤 참가자들은) 대부분 비개발자, 마케터, 디자이너 등이다. (AI 전환에 대한) 저항감 가진 사람들이 맨 처음 효용을 빠르게 체감하도록 하면 그걸 바탕으로 AI 전환을 진행하고 있다”고 말했다.

이어 “맨 처음 AI를 활용해보고 ‘이게 진짜 되구나’ 체감하면 알아서 엄청 열심히 한다”며 “위에서 내려와서 이것저것하라고 하면 절대로 안 한다. 추가 업무가 되기 때문”이라고 덧붙였다.

박 대표는 “AI 성능이 좋아지면서 대답만 해주는 게 아니라 실제 뭔가를 수행하는 ‘액션 에이전트’가 나왔다”며 “컴퓨터를 실제 컨트롤하고 명령 수행해 개발까지 할 수 있다”고 설명했다.

그러면서 “올해 대부분의 기업들이 주목하는 액션 에이전트는 대답만 해주는 것이 아니라 고객의 구독을 취소해주거나 배송지를 변경해주거나 쿠폰 발행 등의 액션까지 해주는 것”이라고 강조했다.

이어 “결국 모든 곳들이 멀티 에이전트 시스템을 갖추게 될 것“이라며 ”각각 제조, 리서치, 상담사 등의 특성에 따라 나뉜 에이전트들이 모여서 의사결정하고 AI 업무를 진행하는 세상이 올 것”이라고 전망했다.