18일 오후 1시 30분 구청사 12층 대강당에서 진행...금천구 청소년 생활실태조사 결과로 실효성 있는 정책 아이디어 발굴

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 최기찬)는 오는 18일 오후 1시 30분부터 구청사 12층 대강당에서 ‘2026년 금천구 청소년 정책제안 토론회 N개의 공론장‘이 열린다고 밝혔다.

2024년 시작한 N개의 공론장은 금천구 청소년들의 생생한 목소리를 직접 금천구정에 반영해 실효성 있는 청소년 정책을 발굴하기 위해 마련됐다. 금천구 내 청소년시설인 금천청소년문화의집, 독산청소년문화의집, 시립금천청소년센터가 공동 주관하는 N개의 공론장은 청소년참여위원회, 청소년의회, 학생회, 청소년운영위원회, 동아리연합회 등 다양한 청소년 참여기구와 지역 청소년들이 모여 금천구 청소년 정책을 직접 제안하고 토론하는 자리다.

실제로 지난해 8개의 정책 아이디어가 제안됐고 구정에 반영됐거나 반영을 앞두고 있다. 청소년 마음건강 지원활동이 필요하다는 제안에, 2025년 11월 청소년 힐링캠프, 2026년 청소년 금나래캠프, 2026년 금천 청소년축제 내 휴식공간 운영 등이 진행됐다.

또 청소년들의 진로 고민 해결을 위한 직업 전문가와의 쌍방향 멘토링과 현장 밀착형 체험 활동 관련 제안으로 올해 찾아가는 진로 직업 체험 활동이 진행된다.

올해 N개의 공론장은 사전에 실시한 ‘2026년 금천구 청소년 생활실태조사’ 결과를 바탕으로 한다. ‘금천구 청소년의 건강한 성장’이라는 주제 아래 다양한 정책 아이디어를 발굴하고, 향후 청소년 정책 제안으로 이어질 수 있는 의견을 수렴할 예정이다.

이예원 청소년참여위원회 위원장은 “N개의 공론장을 통해 청소년들이 모여 청소년들에게 필요한 사업을 이야기할 수 있어 좋다”라며 “이와 함께 구정에 실제로 반영된 정책을 확인할 수 있어서 자치활동을 하면서 큰 원동력이 된다”라고 설명했다.

금천구 청소년 정책에 관심있는 청소년은 누구나 N개의 공론장에 참여할 수 있다. 2026년 금천구 청소년 정책제안 토론회 N개의 공론장 홍보물 속 정보무늬(QR코드)나 온라인을 통해 참여 신청하면 된다.

최기찬 금천구청장은 “금천구 청소년들의 목소리를 귀담아 들을 수 있는 소중한 기회”라며 “앞으로도 청소년들과 지속적으로 소통하며, 우리 지역 청소년들에게 필요한 방향이 무엇인지 함께 고민하고, 지속적으로 지원하겠다”고 밝혔다.