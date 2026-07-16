[헤럴드경제=장연주 기자] 그룹 블랙핑크 멤버 제니를 만나겠다며 무작정 소속사를 무작정 찾아가 영상을 촬영한 유명 유튜버가 누리꾼들의 거센 비판을 받자 결국 사과했다.

구독자 약 36만명을 보유한 유튜버 ‘포테이토 터틀’(본명 송지윤)은 지난 14일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 “최근 올린 영상으로 불편함을 느끼신 모든 분들께 진심으로 사과드린다”며 고개를 숙였다.

그는 사과문에서 “회사를 무작정 찾아가 편지와 꽃다발을 전달한 행동이 사생팬처럼 비칠 수 있다는 점을 인지하지 못했다”며 “아이돌 팬 문화에 대해 너무 무지했던 것 같으며 앞으로는 더 신중하게 행동하겠다”고 밝혔다.

이번 논란은 포테이토 터틀이 진행중인 ‘100개의 버킷리스트’ 콘텐츠 중 하나로 ‘제니와 커피 한잔하기’에 도전하는 영상을 게재하면서 불거졌다.

영상을 보면, 그는 제니의 소속사가 위치한 서울 용산구 한남동을 찾아가며 “같은 용산이라는 공통점이 있다. 기회는 문을 두드리는 자에게 오는 법”이라며 편지와 꽃다발, 하트 풍선 등을 들고 소속사 건물로 향했다.

이후 건물 출입문의 초인종을 눌러 소속사 직원에게 준비한 물품을 전달하고, 공연장에서 ‘커피 한잔할래요?’라는 피켓을 드는 모습이 공개됐다.

하지만 이 같은 영상이 공개되자 온라인 커뮤니티 등에서는 비판이 쏟아졌다.

누리꾼들은 “사전에 약속되지 않은 사적 공간 방문은 스토킹이나 다름없다”, “조회수를 위해 아티스트의 안전과 사생활을 위협하는 이른바 ‘사생팬’ 행동이다”라며 비판했다.

결국 논란이 확산되자 유튜버 포테이토 터틀은 해당 영상을 비공개로 전환하고, 사과했다.