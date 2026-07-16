[헤럴드경제=김성훈 기자] 코미디언 이수지 측이 ‘재선거’ 요구 시위대를 조롱했다는 논란에 대해 사과했다.

이수지의 유튜브 채널 ‘핫이슈지’ 제작진은 15일 ‘공무원 김지영 씨의 철밥통 지키기 [휴먼다큐 진짜 극한직업]’ 영상의 고정댓글을 통해 사과문을 올렸다.

제작진은 “해당 영상으로 인해 불편함과 실망을 느끼신 모든 분들께 진심으로 사과드린다”라며 “많은 분들이 지적한 장면은 특정 사안이나 정치적 입장을 전달하려는 의도로 사용된 것이 아니었다”라고 해명했다.

이어 “사회적으로 민감한 사안에 대해 충분히 신중하게 고려하지 못한 채 장면을 사용한 것은 제작진의 부족한 판단이었다”라며 “이번 일은 출연진 개인의 정치적 성향이나 의사와는 전혀 무관하며, 영상 제작 과정에서 제작진이 세심하게 검토하지 못해 발생한 문제다”라고 밝혔다.

또 “이로 인해 출연진에게까지 불필요한 오해와 부담을 드리게 된 점 또한 매우 송구스럽게 생각한다”라고 했다.

제작진은 “이번 일을 무겁게 받아들이고 있으며, 앞으로는 보다 책임감 있는 자세로 콘텐츠를 제작하겠다”라고 덧붙였다.

논란이 된 영상은 14일 올라왔다. 영상에서 이수지는 악성 민원에 시달리는 새내기 공무원 김지영 씨를 연기했다. 그러나 이수지가 민원인에 시달려 표정이 어두워지는 장면에서, “재선거”를 외치는 시위대의 목소리가 삽입돼 그 의도를 놓고 논란이 일었다.

이 장면을 두고 ‘6.3 지방선거 재선거’를 주장하는 일부 누리꾼들이 ‘올림픽공원(올공) 시위대’를 조롱한 것이라며 “정당한 집회를 진상 민원인 취급한 것”이라고 지적하고 나섰다. 반면 재선거 주장에 찬성하지 않는 누리꾼들은 “민주주의 국가에서 뭐가 문제냐. 표현의 자유다”라고 맞서며 정치 진영 간 논쟁이 일었다.

논란이 일자 이수지 측은 해당 장면을 삭제한 수정 영상을 다시 올렸다.