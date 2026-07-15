표 차이 122표로 좁혀져…결과 영향 없어

[헤럴드경제=권제인 기자] 6·3 지방선거 충북 충주시장 선거 재검표 결과 국민의힘 이동석 충주시장의 당선이 재확인됐다.

15일 충북선관위는 국립한국교통대학교 다목적 강당에서 충주시장 재검표를 실시, 무효표 2000여표와 10만8000여장의 투표용지를 일일이 재확인했다.

그 결과 더불어민주당 맹정섭 후보가 5만2839표, 이동석 시장이 5만2961표를 각각 얻었다. 이에 따라 충주시장 당선자는 이 시장으로 재확인됐다.

당초 두 후보 간의 격차는 124표였으나 재검표 결과는 122표 차로 좁혀졌다. 애초 이 시장 지지표로 분류했던 2표가 재검표에서 무효 처리됐으나 맹 전 후보 지지표로 분류됐던 1표를 되찾으면서 이 시장은 1표만 잃는 결과가 됐다.

선관위 관계자는 “개표 사무원의 전문성이나 현장 상황에 따라 무효표 판정 기준에 미세한 차이가 발생할 수 있다”며 “이 정도 수준의 소폭 변동은 개표 과정에서 통상적으로 발생할 수 있는 일로 유의미한 수치는 아니다”고 말했다.

맹 후보의 당선무효 소청으로 이뤄진 이번 재검표는 무효표 2277표를 포함한 10만8000여장의 투표용지를 수작업으로 재확인하는 방식으로 진행됐다.

재검표 과정 중 무효표에 대한 이의 제기로 검표 결과가 당초 예상인 오후 6시보다 다소 늦게 나온 것으로 알려졌다. 선관위는 재검표 결과를 토대로 맹 후보가 제기한 충주시장 당선무효 소청에 대해 기각 결정을 내릴 것으로 관측된다.