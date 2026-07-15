차세대 모빌리티 운용·관제 설루션 ‘어크로스’ AI 파일럿·저피탐 무인 편대기 등 소개

[헤럴드경제=권제인 기자] 대한항공은 15일부터 사흘간 인천 연수구 송도컨벤시아에서 개최되는 ‘2026 대한민국 드론·UAM 박람회’에 참가해 미래 항공우주 기술을 공개한다고 밝혔다.

국토교통부와 인천시가 공동 주최하는 이번 박람회에서 대한항공은 인공지능(AI), 무인기 플랫폼, 디지털 정비(MRO), 도심항공교통(UAM) 통합 운영 루션 등 미래 항공산업 핵심 기술을 선보인다.

대한항공 부스에는 LED 타워와 실제 로봇 장비를 설치해 관람객들이 미래 항공 생태계를 체험할 수 있도록 구성했다.

지능형 관제 부문에서는 대한항공이 오랜 항공 운송 노하우를 집약해 개발 중인 차세대 모빌리티 운용·관제 설루션 ‘어크로스(ACROSS)’를 선보인다. 어크로는 다수의 UAM 기체를 실시간으로 통제하고 최적 비행 경로를 제공하는 통합 관제 시스템으로, 국토교통부의 ‘K-UAM 그랜드 챌린지’ 1·2단계 실증사업을 통해 안전성과 관제 능력을 검증받았다.

대한항공은 인천국제공항공사·KT·현대건설과 함께 공동 부스를 마련해 세부 모듈도 함께 전시한다.

자율비행 분야에서는 AI가 조종하는 미래 전투기 개념인 ‘AI 파일럿’과 저피탐 무인 편대기, 미국 방산기업 안두릴과 공동 개발 중인 비행시험 기체 등을 공개한다.

로봇과 AI가 항공기를 점검하는 디지털 MRO 체계도 소개한다. 항공기 상부를 검사하는 ‘인스펙션 드론’과 지상을 이동하며 점검하는 ‘인스펙션 로버’가 협업해 항공기 외관을 살핀다. 로봇이 촬영한 영상은 클라우드로 실시간 전송돼 AI가 분석하며, 1㎜ 크기의 미세한 결함까지 찾아낼 수 있다. 항공기 외관 검사 시간도 기존 10시간에서 단 1시간으로 대폭 단축했다. 이 기술은 현재 상용화를 앞두고 있다.

대한항공 관계자는 “대한항공의 첨단 전략 항공 기술력을 글로벌 시장에 널리 알리고, 지속적인 기술 혁신을 바탕으로 미래 대한민국 항공우주산업의 디지털 전환을 선도해 나가겠다”고 말했다.