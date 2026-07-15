[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]김민철 경기도시장상권진흥원장이 ‘2026 대한민국 존경받는 기업 기관 인물&소비자가 좋아하는 브랜드 대상’에서 ‘시장상권 진흥 부문’ 대상을 수상했다.

헤럴드경제와 코리아헤럴드가 주최하는 이번 대상은 국내 기업과 기관, 인물 및 브랜드 가운데 경쟁력과 사회적 가치, 소비자 신뢰 등을 종합적으로 평가해 부문별 수상자를 선정하는 것으로, 시상식은 15일 프레스센터에서 열렸다.

김민철 원장은 지난 2024년 경상원에 부임해 전통시장과 골목상권, 소상공인 경쟁력 강화를 위한 다양한 정책사업을 추진하고 지역 상권의 지속 가능한 성장 기반 마련에 기여한 공로를 인정받아 이번 수상의 영예를 안았다.

경상원은 도내 전통시장과 골목상권을 중심으로 소상공인의 자생력 강화를 위해 경영지원, 상권 활성화, 디지털 전환, 시설 현대화, 교육·컨설팅 등 다양한 지원사업을 추진하며 지역경제 활성화에 힘쓰고 있다.

특히 현장 중심의 지원체계를 바탕으로 상권별 특성과 수요를 반영한 맞춤형 정책을 추진하고 도내 시군, 유관기관과 협력해 소상공인의 경영 안정과 경쟁력 향상에 지속적으로 노력하고 있다.

김민철 원장은 “이번 수상은 지역경제 활성화를 위해 노력해 온 임직원은 물론 어려운 여건 속에서도 지역상권을 지켜온 소상공인 여러분과 함께 이룬 뜻깊은 성과”라고 말했다.