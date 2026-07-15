[헤럴드경제=김영철 기자] 일본 기업들이 고가인 그래픽처리장치(GPU)만으로 인공지능(AI) 투자 수요를 따라가기 버거워지자 GPU 대체재를 찾는 흐름이 나타나고 있다고 니혼게이자이신문(닛케이)이 15일 보도했다.

최근 일본에선 AI 데이터센터 구축 계획이 앞다퉈 발표되고 있지만, 대당 수억원을 호가하는 엔비디아 AI 서버만으로 센터를 채우기에는 비용과 조달 부담이 큰 상황이다. 엔비디아는 데이터센터용 GPU에서 글로벌 점유율 90%가량을 차지한다.

닛케이는 일본의 AI 시장에 엔비디아를 대신하는 서버 제품을 찾는 흐름이 커지고 있다며 이는 중장기적으로 GPU 수급이나 관련 시황에 영향을 줄 가능성이 있다고 해설했다.

미국 펭귄 솔루션즈의 일본 법인은 GPU 탑재 서버가 갖는 메모리 병목 현상을 해결하는 서버 솔루션을 연내 일본 시장에 출시할 것으로 전해졌다.

AI 서버는 GPU 외에 GPU에 데이터를 공급, 저장하는 메모리 반도체 등으로 구성된다. GPU의 연산 속도를 메모리의 전송 속도나 용량이 따라가지 못해 GPU 효율이 떨어지는 것을 메모리 병목 현상이라고 지칭한다.

펭귄 솔루션즈는 GPU를 적게 쓰면서 메모리 용량을 확장할 수 있는 설루션을 제공하는 회사로, 한국 SK텔레콤과도 전략적 협력 관계를 맺고 있다.

닛케이는 일본 최대 규모의 반도체 및 전자부품 유통기업 토멘 디바이스가 한국의 반도체 스타트업 리벨리온의 신경망처리장치(NPU)를 탑재한 서버 실증 실험을 시작한다고 전했다. NPU는 AI 학습과 추론에 모두 능한 GPU와 달리 추론 성능을 특화한 것으로 전력 효율과 가격 경쟁력에서 강점을 갖는다.

토멘 디바이스 나카오 키요타카 사장은 NPU 대체가 “AI 인프라 구축을 위한 유력한 선택지가 될 것”이라고 기대했다.

닛케이는 NPU 도입 확대와 더불어 구글이 자체 개발한 텐서처리장치(TPU) 등 탈(脫) 엔비디아 움직임이 향후 GPU 시장에 변수가 될 수 있다고 전망했다.