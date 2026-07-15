미국 통합 제련소 비전 공유 美 정·관계 관심과 협력 약속

[헤럴드경제=서재근 기자] 고려아연은 지난 11일(현지시간) 마샤 블랙번 미국 연방 상원의원(공화·테네시)이 미국 테네시주 클락스빌에 위치한 프로젝트 크루서블 부지와 크루서블 징크를 찾아 사업 추진 현황과 향후 추진 계획, 프로젝트의 비전 등을 공유했다고 15일 밝혔다.

블랙번 상원의원은 오는 11월 열리는 미국의 중간선거에서 공화당의 가장 유력한 테네시주 주지사 후보다. 테네시주는 최근 16년동안 공화당이 연속해서 주지사 선거에서 승리한 대표적인 공화당 강세 지역이다.

이번 방문은 한국과 미국의 경제안보 협력과 핵심광물 공급망 안정화를 위한 미국 핵심광물통합제련소 구축사업인 프로젝트 크루서블의 추진 현황을 점검하고, 사업의 원활한 진행을 위한 협력 방안 등을 논의하기 위해 마련됐다.

블랙번 상원의원은 이날 고려아연 경영진과 간담회를 갖고, 프로젝트 크루서블의 추진 현황 및 미국 통합 제련소 건설 계획, 향후 운영 방향 등에 대한 상세한 설명을 청취했다. 이 자리에서 블랙번 상원의원은 고려아연이 보유한 세계 최고 수준의 제련 기술력과 운영 노하우를 높게 평가했다.

이어 블랙번 상원의원은 프로젝트 크루서블 부지를 직접 둘러보며 향후 조성될 통합 제련소 부지와 주요 시설 구축 계획을 살펴봤다. 아울러 미국 내 핵심광물 공급망 강화와 양질의 일자리 창출, 지역경제 활성화 등 프로젝트가 가져올 다양한 기대효과에 대한 의견을 교환하며 적극적인 협력 의사도 밝혔다.

블랙번 상원의원은 “혁신적인 인재들과 함께하고, 이들이 테네시주에 도입하고 있는 수준 높은 기술에 대해 직접 들을 수 있어 영광이었다”며 “프로젝트 크루서블은 테네시주 가정에 새로운 기회이자 미국이 세계 무대에서 경쟁하는 데 필요한 핵심 역량을 확보하도록 돕는 세대를 아우르는 투자로, 테네시주의 지속적 성장에 매우 중요한 사업”이라고 평가했다.

이어 “최윤범 고려아연 회장은 비전과 책임감을 갖춘 리더로 테네시주 역사상 가장 큰 프로젝트를 이끌고 있는 경영진과 기술진을 전적으로 신뢰한다”며 “앞으로도 훌륭한 파트너십을 이어가며 지속적인 성공을 거두기를 기대한다”고 덧붙였다.

이승호 고려아연 사장은 “프로젝트 크루서블의 가장 큰 경쟁력은 결국 사람이며, 이들이 온산제련소에서 축적한 기술과 운영 노하우가 세계 최고 수준의 통합 제련소를 완성하는 원동력이 될 것”이라며 “앞으로도 프로젝트 크루서블을 성공적으로 추진해 고려아연의 글로벌 핵심광물 공급망 내 경쟁력을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

프로젝트 크루서블은 미국 테네시주 역사상 최대 규모의 민간 기업 투자 프로젝트다. 완공 후에는 미국 정부가 지정한 핵심광물을 비롯한 비철금속을 생산해 미국 핵심광물 공급망 안정화와 제조업 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대된다. 이번 프로젝트를 통해 테네시주에서는 총 740개의 신규 일자리가 창출될 예정이며, 이 가운데 420개는 몽고메리 카운티에서 창출될 전망이다.

한편, 최윤범 회장은 앞서 지난달 캐나다 오타와에서 열린 ‘한-캐나다 에너지 자원 공급망 협력 포럼에 민관합동경제사절단 일원으로 참석, 프로젝트 크루서블이 가져올 경제적 효과에 관해 설명하며 “핵심광물 공급망 협력을 연결하는 핵심 파트너 역할을 하겠다”고 강조했다.