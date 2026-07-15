[헤럴드경제=김영철 기자] 한국 걸그룹 트와이스의 대만인 멤버 쯔위(周子瑜)가 소속사 JYP엔터테인먼트를 떠나 별도 개인 활동에 나설 가능성이 있다고 중국시보 등 대만언론이 15일 소식통을 인용해 보도했다.

이 소식통은 쯔위가 JYP와 개인 전속계약을 갱신하지 않고, 부모가 지난해 11월 대만에 설립한 ‘위하이 엔터테인먼트’를 통해 개인 활동을 할 가능성이 있다고 주장했다. 이어 위하이 엔터테인먼트의 주소는 쯔위의 어머니가 운영하는 카페와 같으며 공연 기획과 음악 제작·유통, 광고, 연예 매니지먼트 등 22개 업종이 사업 목적으로 등록돼 있다고 덧붙였다.

이 소식통은 쯔위가 이달 초 대만 남부 가오슝에서 열린 맥주 록 페스티벌에서 솔로 공연을 할 때 JYP 소속 매니저가 동행하지 않았으며 행사에선 ‘트와이스 쯔위’가 아닌 본명 ‘저우쯔위’를 사용했다고 전했다.

쯔위는 지난해 6월 대만을 방문했을 때 어머니와 함께 워너뮤직의 범중화권 담당 대표 등을 역임한 음반기획자 천쩌산을 만난 것으로 알려졌다. 소식통은 천씨가 이번 가오슝 행사에서 현장에서 쯔위를 도와줬으며 앞으로 쯔위의 개인 활동과 관련해 핵심 역할을 할 가능성이 있다고 내다봤다.

앞서 쯔위는 2015년 한국 예능 프로그램에서 대만의 ‘중화민국 국기’를 들었다가 중국에서 ‘대만 독립 지지’ 논란에 휩싸였고, 이듬해 대만 총통 선거 전날인 1월 15일 사과 영상을 공개했다. 이 사건은 대만 유권자들의 반중 정서와 투표 열기를 자극해 차이잉원 당시 민진당 후보의 총통 당선에 일정 부분 영향을 미쳤다는 분석도 나왔다.