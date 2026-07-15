[헤럴드경제=양대근 기자] 고(故) 채수근 상병 순직 3주기를 앞두고 해병대예비역연대가 “채 상병 사건의 진실을 왜곡하고 수사를 방해한 군 관계자들을 추가 고발해 끝까지 책임을 묻겠다”고 15일 밝혔다.

이날 정원철 해병대예비역연대 회장과 법무법인 일로의 문건일 대표변호사는 송영길 더불어민주당 의원과 함께 국회 소통관에서 ‘채상병 순직 3주기, 연루자 후속 고발 관련 기자회견’을 열고 이같이 설명했다.

이들은 “지휘부의 잘못으로 스무 살 장병이 구명조끼도 없이 급류에 투입돼 순직한 지 3년이 지났지만 정권 차원의 외압과 조직적 은폐로 진상규명이 지연됐다”며 “박정훈 전 해병대 수사단장(당시 대령·현 준장)에게 무죄가 확정된 만큼 법정에서 박 대령을 모함하기 위해 거짓 진술을 한 군 관계자들과 작전 책임자들에 대한 사법 처리가 반드시 이루어져야 한다”고 강조했다.

기자회견을 함께한 송영길 의원은 “이번 정기국회 국정감사 때 이 상황에 대한 국방부 보고를 듣고 필요하면 정 회장을 증인·참고인으로 소환해 점검하겠다”며 “우리의 싸움은 누군가 처벌하는 데에서 끝나지 않는다. 해병대가 아픔을 딛고 일어나 국민 신뢰를 받는 정예 해병대로 거듭나도록 하겠다”고 밝혔다.

문 변호사는 이날 이윤세 전 해병대 공보정훈실장을 박 대령 재판과 관련한 모해위증 혐의로, 이안석 전 해병대 1사단 참모장을 범인도피·면담강요 혐의로 각각 고발했다고 밝혔다. 또 채 상병 순직 당시 작전통제권자였던 문병삼 전 육군 50사단장을 직무유기 혐의로 고발했다고도 설명했다．