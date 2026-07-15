더베스트 엑스오·디스카운트 플랜 플러스· 플리 3종 연회비 국내 각각 31만7000원, 5만 1만5000원

[헤럴드경제=정호원 기자] 신한카드는 중앙대학교 총동문회 제휴 신한카드(이하 중앙대 신한카드)를 출시했다고 15일 밝혔다.

서울 동작구 흑석동에 위치한 중앙대학교 서울캠퍼스에서 진행된 출시 기념식에는 김부섭 중앙대학교 총동문회장, 박세현 중앙대학교 총장, 진옥동 신한금융그룹 회장, 박창훈 신한카드 사장 등 주요 관계자들이 참석했다. 임호 연극영화학과 동문회장 및 윤채영 프로골퍼 동문도 참석해 행사를 축하했다.

중앙대 신한카드는 ‘중앙人의 Pride를 카드 한 장에 담는다’는 콘셉트로, 상품 혜택에 따라 더베스트 엑스오(The BEST-XO), 디스카운트 플랜 플러스(Discount Plan+), 플리 3종으로 출시됐다.

프리미엄 혜택을 제공하는 ‘더베스트 엑스오 중앙대 신한카드’는 국내외 가맹점 이용 시 포인트를 적립해주는 마이신한포인트형과 대한항공 마일리지를 적립해주는 스카이패스형 중 선택할 수 있다. ▷신세계상품권 20만원 모바일 교환권 ▷플래티넘 호텔 외식 23만원 이용권 ▷마이리얼트립 23만원 이용권 ▷마이신한포인트 20만점 적립 ▷에어프레미아항공 25만원 이용권(마이신한포인트형) ▷대한항공 1만 마일리지 적립(스카이패스형) 중에 하나를 연 1회 택할 수 있는 기프트옵션 서비스가 제공된다. 또한 연간 일시불/할부 이용금액에 따라 최대 17만원의 캐시백을 추가로 제공한다. 연간으로 3000만원 이상 이용시 캐시백 7만원을 제공하며, 누적 6000만원 이상일 시 캐시백 10만원을 추가로 제공한다.

‘디스카운트 플랜 플러스 중앙대 신한카드’는 고객들의 일간∙월간∙연간 소비 일정에 맞춰 최대 20% 할인 혜택을 제공한다. 식음료 업종에서 시간대별 할인(Time Plan)과 마트∙온라인 쇼핑∙잡화∙주유소∙택시 등 일상 생활영역에서 일별 할인(Daily Plan), 아파트 관리비∙통신요금∙디지털구독∙멤버십 이용료 등에서 월간 할인(Monthly Plan), 소비주기가 다소 긴 자동차 정비, 테마파크 업종 등에서 연간 할인(Annual Plan)을 받을 수 있다.

‘플리 중앙대 신한카드’는 국내 전 가맹점에서 0.9% 할인을 업종 제한 및 전월실적 조건, 할인 한도 제한없이 받을 수 있는 실속형 상품이다. 월 4회(총 6000원 할인) 추가 할인 쿠폰 서비스와 고객별로 전월에 가장 많이 사용한 가맹점에서 이용 횟수에 따라 마이신한포인트를 적립해주는 맞춤형 서비스도 제공된다.

한편 중앙대 신한카드는 중앙대 심볼과 마스코트 캐릭터를 디자인에 반영했다.

더베스트 엑스오 중앙대 신한카드 연회비는 마이신한포인트형 국내 29만7000원, 해외 겸용(마스터카드) 30만원이며 스카이패스형은 각각 31만7000원, 32만원이다. 디스카운트 플랜플러스 중앙대 신한카드는 각각 5만원, 플리 중앙대 신한카드는 각각 1만5000원, 1만8000원이다.

중앙대 신한카드는 총동문회 홈페이지에서 상세한 내용 확인이 가능하며, 동문회 공식 SNS 및 뉴스레터, 오프라인 행사를 통해서도 론칭 소식을 알릴 계획이다. 신청은 동문회원 인증 후 온라인으로 할 수 있다.

신한카드 관계자는 “이번 중앙대학교 총동문회 제휴카드는 금융상품 출시를 넘어 35만 중앙대학교 동문의 연결을 더욱 공고히 하는 새로운 출발점이 될 것“이라며 ”신한금융그룹의 시너지를 활용해 대학과 동문사회 특성을 반영한 고객 기반 사업 영역을 확대해 나가겠다“고 말했다.