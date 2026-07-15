- 방글라데시 현지서 유지보수 장비 공여식 개최…철도 장비 18종 인계

[헤럴드경제= 이권형기자] 한국철도공사가 공적개발원조 사업의 일환으로 방글라데시 철도청 ‘기관차 유지관리 기술이전 사업’의 핵심인 디젤기관차 유지보수 장비를 공여했다고 15일 밝혔다.

‘기관차 유지관리 기술이전 사업‘은 방글라데시 철도청에 철도차량 유지관리 역량을 전수키 위한 국토교통부 공적개발원조(ODA) 연계 사업으로, 코레일은 지난 2023년 사업을 수주해 3년간 수행해왔다.

코레일은 지난 14일(현지 시간) 방글라데시 치타공 철도 차량기지에서 유지보수 장비 공여식을 개최했다.

이날 행사에는 코레일과 방글라데시 철도청을 비롯해 대한민국 국토부와 해외건설협회, 방글라데시 철도부 등 두 나라 관계기관 관계자 30여 명이 참석했다.

공여식에서 코레일은 장비 시연회와 인수인계 서명식을 거쳐 ▷엔진 부하 시험기 ▷부품 세척장비 ▷차축 베어링 착탈기 등 유지보수 장비 18종을 방글라데시 철도청에 최종 인계했다.

한편 이에 앞서 코레일은 지난 13일 방글라데시 수도 다카에서 ‘기관차 유지관리 기술이전‘ 사업 성과 보고회를 열고 ▷차량 조직 및 인력 운영 컨설팅 ▷유지보수 기준 체계화 ▷정비 전문가 양성 교육 등 3년간의 주요 성과를 공유했다.

코레일은 기술이전 사업이 종료되는 연말까지 방글라데시 철도청 직원들의 현지 교육과 국내 초청연수 등을 이어가며 방글라데시 철도의 유지관리 체계 구축을 지원할 계획이다.

한국철도공사 조진환 해외사업본부장은 “이번 장비 공여가 방글라데시 철도의 정비 역량을 높이는 실질적인 기반이 되길 기대한다”며 “그간 쌓아온 철도차량 정비 기술과 노하우를 바탕으로 K-철도의 글로벌 경쟁력 확보와 해외 진출을 위해 노력하겠다”고 밝혔다.