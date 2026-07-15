해양수산과학원과 전남 양식어업인 400명 대상 양식장 피해대응 요령, 실시간 수온정보 확인 등

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 국립수산과학원은 여름철 고수온과 적조로 인한 수산재해 대응을 위해 전남광주통합특별시 해양수산과학원과 함께 ‘2026년 고수온·적조 대응을 위한 전남 양식어업인 현장설명회’를 실시했다고 15일 밝혔다.

올여름은 평년보다 높은 수온이 유지될 것으로 예측되면서 양식장별 사전관리와 현장대응의 중요성이 커지고 있다. 이에 수과원 남해수산연구소는 고수온기 현장 기술지원과 수산재해 대응강화를 위해 어업인을 대상으로 맞춤형 교육을 실시했다.

이번 설명회는 지난 1일 고흥을 시작으로 7일 여수, 14일 완도에서 개최됐다. 전남 지역 양식어업인 400여명이 참석한 설명회에서는 ▷2026년 고수온·적조 전망 ▷양식장 피해 예방 및 대응 요령 ▷수온 정보 앱을 활용한 실시간 수온정보 확인방법 등을 교육했다.

특히, 스마트폰 활용이 익숙치 않은 어업인도 쉽게 사용할 수 있도록 앱 설치부터 활용법까지 안내해 실시간 제공되는 수온정보의 현장 활용도를 높였다.

권순욱 수과원장은 “고수온과 적조는 양식산업에 큰 피해를 줄 수 있는 대표적인 수산재해인 만큼 사전대비가 무엇보다 중요하다”며 “신속한 예측 정보 제공과 현장중심 기술지원으로 어업인이 효과적으로 대응할 수 있도록 지방정부와 함께 지원을 강화해 나가겠다”고 말했다.