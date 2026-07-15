부산상의, 제284차 부산경제포럼 개최 “AI와 피지컬 AI 결합한 창조적 경영”

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산상공회의소가 15일 오전 부산롯데호텔에서 ‘AI & Physical AI 시대를 위한 3가지 옵션’이라는 주제로 제284차 부산경제포럼을 개최했다.

포럼에는 부산상의 양재생 회장, 강동석 신한춘 이수태 문창섭 부회장과 김영득과 권기재 감사가 참석했고, 강철호 부산동구청장, 이청일 부산지방중소벤처기업청장, 이상천 동명대학교 총장, 빈대인 BNK금융지주 회장 등 기관장들과 지역기업인 220여명이 함께했다.

강연에 나선 박남규 서울대학교 교수는 AI와 피지컬 AI로 대변되는 새로운 패러다임 속에서 기업의 지속성장을 위한 전략을 다각도로 짚어냈다. 특히 AI 전환시대에 대응하기 위해 필요한 ▷대규모 스케일 투자 ▷기존 사업과 AI의 융합 ▷AI와 피지컬 AI를 결합한 창조적 경영옵션들을 제시했다.

박 교수는 “AI 시대 기업환경은 가치창출의 패러다임 자체가 급진적으로 달라지고 있다”며 “기존 사업의 효율성 개선을 넘어, 새로운 기술과 비즈니스 모델을 과감히 융합해 사업의 프로세스 자체를 재창조하는 경영자의 혁신과 결단이 필요한 시점”이라고 강조했다.

양재생 회장은 “생성형 AI를 넘어 현실세계와 직접 연결되는 피지컬 AI의 등장은 제조와 물류, 서비스 등 산업 전반의 변화를 이끌고 있다”면서 “정부의 AI 육성정책과 함께 지역기업들도 생산성 혁신과 신산업 창출을 위한 AI 활용이 중요한 시점”이라고 말했다.