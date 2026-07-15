울산 본사 선박 건조 현장 방문 “영국 조선 발전에 힘 보탤 것”

HD현대중공업은 14일 영국 왕실의 앤 공주와 티머시 로런스 경, 콜린 크룩스 주한영국대사 등이 울산 본사를 방문했다고 밝혔다.

정기선 HD현대 회장과 이상균 HD현대중공업 부회장, 주원호 사장 등 경영진이 앤 공주 일행을 접견, 조선 분야 기술력과 경쟁력을 직접 소개했다.

정 회장은 “영국은 단순한 협력 국가가 아닌 HD현대의 시작을 함께한 특별한 파트너”라며 “HD현대가 가진 최고의 기술력과 선박 건조 능력을 바탕으로 영국 조선·해양 산업 발전에 힘을 보탤 것”이라고 밝혔다.

이번 방문은 영국 정부가 조선·해양산업 육성을 추진하는 가운데 마련됐다. 앤 공주는 HD현대중공업 선박 및 특수선 건조 현장과 엔진 공장을 방문했다. 또 영국 방산 기업인 롤스로이스, 뷰포트 등과의 협력 현황에 대한 설명을 들었다.

롤스로이스는 2012년 한국 해군 호위함 사업을 계기로 HD현대중공업과 협력 해오고 있다. 롤스로이스가 핵심 추진 장비인 MT30 가스터빈을 공급하고, HD현대중공업은 이를 추진 패키지로 통합·공급하고 있다. 이는 대한민국 해군의 차세대 호위함에 적용되는 설루션이다.

뷰포트는 함정 승조원용 생존 장비를 공급하는 기업이다. 잠수함용 구명장비 납품을 계기로 2013년부터 HD현대중공업과 협력을 이어오고 있다.

한편, HD현대는 영국 왕실과 대를 이어 인연을 이어오고 있다. 고(故) 정주영 창업자는 양국 간 무역증진 등에 이바지한 공로로 1977년 대영제국 지휘관 훈장’을 받은 바 있다. 1983년에는 영국 런던에서 서울올림픽 유치를 위한 홍보 활동 중 앤 공주와 만나기도 했다. 한영대 기자