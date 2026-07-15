[헤럴드경제=구본혁 기자] 줄기세포 논문 조작으로 과학계에 큰 논란을 불러일으켰던 황우석 전 서울대 교수에게 수여된 대한민국 최고과학기술인상이 박탈됐다.

정부는 지난 2020년 황 전 교수에게 수여한 상을 취소했지만 법원이 절차적 하자를 이유로 해당 처분을 취소한바 있다. 정부가 이를 보완해 다시 절차를 밟게됐다.

15일 관계부처에 따르면 과학기술정보통신부는 지난 3월 행정안전부에 황 전 교수의 최고과학기술인상 취소를 요청했고 대통령 재가를 받으면 취소가 확정된다.

대한민국 최고과학기술인상은 국내 과학기술 발전에 크게 기여한 과학기술인에게 수여하는 대통령상이다.

황 전 교수는 서울대 재직 당시인 2004년 인간 배아줄기세포를 세계 최초로 배양하고 추출한 연구 결과를 국제학술지 ‘사이언스’에 발표해 주목받았다. 이 같은 연구성과를 인정받아 2004년 최고과학기술인상을 수상하고 상금 3억원을 받았다.

그러나 논문이 조작된 것으로 밝혀져 2005년 서울대에서 파면됐다. 과기부는 2006년 제1호 최고과학자 지위를 철회했지만 최고과학기술인상은 당시 관련 규정이 미비해 그대로 유지됐다.