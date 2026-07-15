치매신약 레켐비 국내최초 보장 무해약환급금형 체감납입 구조

삼성생명이 치매 치료와 뇌·관절질환 보장을 강화한 시니어 전용 건강보험을 선보인다.

삼성생명은 오늘 16일 초고령사회 진입에 따른 건강보장 수요를 반영한 ‘삼성 시니어대표건강보험’을 출시한다고 15일 밝혔다. 이 상품은 시니어대표건강보험은 치매와 장기요양(LTC) 중심의 기존 ‘삼성 웰에이징 건강보험’ 대비 뇌질환과 관절질환 관련 보장을 더한 것이 특징이다. 시니어 고객에게 발생 빈도가 높은 질환을 폭넓게 보장하도록 설계했다.

치매 치료 과정 전반에 대한 보장도 강화했다. 표적 치매 치료제 ‘레켐비’ 치료와, 뇌출혈 부작용을 보장하는 ‘통합표적치매치료보장특약’을 업계 최초로 도입했다. 알츠하이머 치료가 증상 완화 중심에서 질병 진행을 억제하는 방향으로 바뀌는 흐름에 맞춰, 치료 과정에서 발생할 수 있는 경제적 부담까지 대비할 수 있도록 했다. 치매와 함께 발생 가능성이 있는 뇌질환 보장도 확대했다. 연관성이 높은 뇌질환 보장을 특약으로 담고, 보장 범위도 경증이상·중등도이상·중증으로 세분화했다. 아울러 ‘특정관절질환및손상보장특약’을 신설해 시니어 고객에게 발생 빈도가 높은 무릎, 어깨, 손목, 발목 등 주요 관절질환 보장을 확대했다.

보험료 부담은 낮췄다. 은퇴 전 보험료를 집중적으로 내고, 은퇴 이후에는 납입 부담을 줄일 수 있는 무해약환급금형 체감납입 구조를 적용했다. 보험료 납입기간 중 계약이 해지될 경우 해약환급금이 없는 대신 보험료 부담을 낮춘 구조다. 일반고지형과 건강고지형, 간편고지형을 함께 운영해 고객의 건강 상태에 맞는 상품을 선택할 수 있다.

한편, 삼성생명은 앞서 만 41~80세를 겨냥해 치매 진단·치료비를 보장하는 ‘삼성 4180 인생대표 건강보험’을 출시하는 등 시니어 건강보장 라인업을 차례대로 확대하고 있다. 박성준 기자