18~19일 영화의전당 ‘대한민국 밤밤페스타 부산’ 도심속야외도서관 캔들라이트콘서트 밤밤편의점

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시와 부산관광공사는 오는 18~19일 영화의전당 일원에서 ‘2026 대한민국 밤밤페스타 부산’을 개최한다고 15일 밝혔다.

이번 행사는 부산, 통영, 강릉, 전주, 공주, 대전, 인천, 진주, 성주, 여수 등 문화체육관광부 공모로 선정된 10개 야간관광 특화도시가 순차 개최하는 공동 콘텐츠다.

부산은 올해 한국관광공사가 선정한 야간관광 특화거점인 영화의전당에서 영화와 공연, 휴식이 어우러진 ‘대한민국 밤밤페스타’의 시작을 알린다.

이번 행사는 ‘2026 부산여행영화제’와 함께 열린다. 부산 유네스코 세계유산위원회 개최를 기념하는 이번 영화제는 영화상영 뿐아니라 세계문화유산 공연, 연사초청 토크쇼 등을 운영한다. 밤밤페스타에서는 ‘부에나 비스타 소셜 클럽’ 영화와 함께 라틴재즈 공연도 볼 수 있다.

‘한여름 밤의 쉼, 채우고 비우고 머무르고…’를 슬로건으로 열리는 ‘밤밤페스타 부산’에서는 도심 속 야외도서관, 캔들라이트 부산콘서트, 밤밤편의점 등 다양한 프로그램을 선보인다. 500여권 다양한 책들로 꾸며진 ‘도심 속 야외도서관’은 북 라운지와 빈백 캠핑의자를 활용한 휴식공간에서 한여름밤의 쉼을 경험할 수 있다. 좋아하는 영화대사를 원고지에 써보는 필사체험도 할 수 있다.

18일에는 부산여행영화제 개막식과 함께 ‘피버(Fever) 캔들라이트 콘서트’가 열린다. LED 촛불로 꾸민 야외극장에서 영화 OST를 클래식 연주로 감상할 수 있다. 영화제 개막작인 ‘더 폴:디렉터스 컷’ 상영과 연계한 특별한 문화경험을 할 수 있지만 비가 오면 취소될 수 있다.

‘밤밤편의점’에선 부산돼지국밥, 라면 등 다양한 라면과 부산 전통주, 맥주도 즐길 수 있다. 외국인 관광객이 K-배달 문화를 체험할 수 있는 코너도 운영한다.